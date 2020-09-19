Covid-19:英國工黨2020視頻年會開幕

英國工黨2020年會周六開幕，計畫為期四天，至9月22日下周二結束。受Covid-19疫情影響，本次年會全程以視頻形式舉行。這加劇了英國工黨新黨魁斯塔默爵士（Sir Keir Starmer）開展工作的複雜度。肩負重振英國工黨任務的斯塔默爵士是律師出身，之前是一名脫歐派。

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據本台RFI法廣記者Muriel.D周六2020年9月19日發自倫敦的報道，英國三大政黨之一，工黨率先舉辦視頻年會。2020年大會的主題就是« Labour Connected »，可譯為«勞工聯網»或«勞工連線»。

Covid-19疫情將是工黨聚焦議題

本次年會議程從簡，幾個主要發言，包括定於下周二-閉幕日由黨魁斯塔默爵士本人親自參與的一場接力視頻演講，大部分內容將聚焦Coronavirus疫情的衝擊：如何在多年的緊縮政策和疫情後重塑英國？疫情後年輕人將面臨怎樣的挑戰和機遇？工黨以何戰略捍衛公營服務ˎ 老年人醫療體系及保護環境？

Covid-19疫情使得工黨黨魁得分

在野的英國工黨如今的挑戰包括，如何讓民眾聽到它的聲音？如何顯示其與掌權的保守黨之間的差異？斯塔默爵士自今年四月份以來，不停地顯示其與前黨魁科爾賓的差異，英國工黨現在內部派系分歧嚴重。作為一名前律師，斯塔默爵士對首相約翰遜應對疫情的批評已開始讓他得分。但現實情況是，英國人依然對他知之甚少。英國工黨新黨魁斯塔默爵士需要加倍努力，拿出他的遠見，動員他的支持者。

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