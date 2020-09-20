台駐美代表推特自介改稱為“駐美大使”引關注

台灣駐美代表蕭美琴的個人推特的自我簡介，近日修改為“台灣駐美大使”（Taiwan Ambassador to the US），並引發關注。對此，台灣總統蔡英文9月20日在接受媒體質詢時表示，“無論蕭美琴的頭銜是什麼，都會抱持為台灣努力，跟駐美代表處一起與美國各方保持最好溝通狀態。”

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台灣在非邦交國的駐外機構通常是以“代表處”或“辦事處”命名，自美國於1979年與台灣斷交，並與中國大陸建交後，蕭美琴的正式頭銜是“中華民國駐美國代表”。儘管她在推特賬號的簡介中強調，這是個人賬號，但這一變動還是引發了不少關注。對此，有媒體在周日向出席活動的蔡英文提問，蕭美琴的此舉是否代表台美關係更升溫，後者則回答說，“蕭美琴一向非常積極、努力，擔任駐美代表後帶領駐美代表處全力向前衝刺，跟各方溝通都很好；無論蕭美琴的頭銜是什麼，都會抱持為台灣努力，跟駐美代表處一起與美國各方保持最好溝通狀態。”

此外，蕭美琴當日還通過臉書回應稱，“這兩天很多台灣的朋友針對我推特上的簡介，興奮開心來訊，我實在不忍讓支持者大家失望，但還是要說明一下。我跟美國政府機關互動的正式職銜還是很長的 ‘Representative, Taipei Economic and Cultural Representative Office’。中文是‘台北經濟文化代表處代表’。”她表示，“我七月底到任美國後像拚命三郎一直努力跟各界接觸、溝通、爭取，盼長期台灣在國際上碰到的不公平待遇能夠有所改善。在代表處同仁一起努力下，有些事情確實有所進展，美方對我們許多的訴求也多正面看待。”她說，“但是，每一步都是艱辛，也不可否認，雙邊關係的法律結構，以及美國的政策框架‘一中政策’還是存在著。”

蕭美琴續指，“所我在私人推特的簡介上用（大使）Ambassador不是美國官方目前所承認的稱謂，但也不是我自封自嗨。For all practical purposes（出於所有實用性目的）, 我在美國代表台灣，實際工作跟各國使館沒什麼不同，甚至因台灣處境艱困，我的工作量以及跟美方互動頻率比其他國家大使的業務還要多跟複雜；因此，ambassador 不但是對我現有工作的形容詞，事實上也已經成為許多美方各界友人稱呼我的方式。”

她談到，“蔡總統任命我來此，身負重任。雖然存在著長年的法律、政治、以及地緣戰略的障礙與局限，台灣有許多故事，需要被國際上更多人看到，而我們的國家利益，尤其是國家安全與經濟繁榮，更需要尋求一切推進的機會。戰貓會繼續努力，尋找那些狹隘空間中生存的機會。”