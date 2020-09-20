美國掀大法官提名戰 特朗普說有人選 自家共和黨有議員反對

美國總統特朗普表示很快就會提名大法官，接替星期五辭世的金斯柏格遺缺，但這決定遭到同黨議員挑戰，共和黨聯邦參議員柯林斯今天表示，應由11月3日大選勝出者來提名。民主黨反對特朗普現在就決定，而是主張暫停提名，延後到大選結束後。總統有權利提名大法官任命。

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據法新社消息，就大法官提名戰，共和黨議員：應由11/3贏家來提。

自由派的金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）星期五因癌症辭世後，柯林斯（Susan Collins）今天表示，不會支持特朗普在大選前提出的任何人選。柯林斯承認特朗普有憲法賦予權力，得以在現在提名大法官，因此她不會反對參院司法委員會（Senate Judiciary Committee）就特朗普提名的人選召開聽證會。

但柯林斯表示：「美國人民要不就是會讓這位總統連任，要不就是會選出一位新總統，最高法院的終身職應由11月3日當選的總統決定，對美國人民才公平。」法新社說，此言顯示，若司委會通過特朗普提名人選，並在選前把人選送交參院全院表決，柯林斯可能投下反對票。

柯林斯是金斯柏格星期五辭世後，第一位做此表態的共和黨人。民主黨要求暫停提名，但遭到特朗普和參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）堅決反對。

金斯柏格之死讓特朗普有機會把9位大法官組成的聯邦最高法院、變成6比3保守派更佔多數的局面，而由於共和黨在參院握有53對47的多數優勢，特朗普提名的人選必將能輕鬆過關。