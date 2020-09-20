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政治/中國/新疆/新西蘭

中國-海外一新疆維族婦女尋其兄弟

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Rizwangul, une jeune femme ouïghoure, tient la photo de son frère Mewlan disparu dans le Xinjiang en 2017.
Rizwangul, une jeune femme ouïghoure, tient la photo de son frère Mewlan disparu dans le Xinjiang en 2017. © RFI/Heike Schmidt 法廣
作者： 尼古拉
6 分鐘

Rizwangul 是一名目前流亡新西蘭的新疆維族女學者。她於2017年得知其兄弟Mewlan被捕後，至今渺無音信。她接受了本台RFI法廣法語亞洲欄目« FRÉQUENCE ASIE »的專訪。

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本台RFI法廣法文網2020年9月20日周日刊出記者Heike.S的一個長篇專訪，在此予以着重介紹。該採訪在導語中說，西方批評中國大規模鎮壓新疆維族及穆斯林 - 強行結紮ˎ 非法拘禁ˎ 酷刑失蹤。蓄鬚及與境外聯絡都可能是遭拘押的理由。美國指責北京“強迫勞動”，決定對包括棉花在內的新疆產品禁止進口；歐盟則發出向新疆派遣國際調查員的呼籲。

Rizwangul 表示，她之前與其兄弟總是保持着聯繫，每周通話大約兩到三次。但他突然失去了音訊，那是發生在2017年元月。母親在三天後才告知。他是在午休時被捕的，當時正在一家飯館就餐。便衣拘人時沒有講理由。今年6月，中國駐新西蘭使館回復了新西蘭政府的詢問，證實Mewlan目前被關押在石河子的北野監獄。

Rizwangul 最近得知，Mewlan已因分裂罪被判有期徒刑9年。Rizwangul表示，他的兄弟沒有前科，與政治不沾邊。他沒做壞事，沒有違法，對中國沒有威脅，他是無辜的。Mewlan於2012年至2014年間曾在土耳其讀書，但這不應是抓人的理由，這不是犯罪。他的兒子如今四歲了，過生日都沒有父親。讓孩子痛苦很可怕。

Rizwangul 在«change.org»網站發起了釋放Mewlan的請願呼籲，現已收集了4萬4千個簽名。她在採訪中表示，她害怕，出於對其在中國家人安全的擔心，三年後才打破沉默，希望這將有助於找回她的兄弟。

Rizwangul 在這一專訪結束前表示，她不論是在個人層面，還是國家層面，甚至國際層面都需要獲得支持。維族民眾的痛苦不能如此繼續，只要有支持的聲音就將有幫助。

(fin - 完)

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