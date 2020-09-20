中國-海外一新疆維族婦女尋其兄弟

Rizwangul 是一名目前流亡新西蘭的新疆維族女學者。她於2017年得知其兄弟Mewlan被捕後，至今渺無音信。她接受了本台RFI法廣法語亞洲欄目« FRÉQUENCE ASIE »的專訪。

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本台RFI法廣法文網2020年9月20日周日刊出記者Heike.S的一個長篇專訪，在此予以着重介紹。該採訪在導語中說，西方批評中國大規模鎮壓新疆維族及穆斯林 - 強行結紮ˎ 非法拘禁ˎ 酷刑失蹤。蓄鬚及與境外聯絡都可能是遭拘押的理由。美國指責北京“強迫勞動”，決定對包括棉花在內的新疆產品禁止進口；歐盟則發出向新疆派遣國際調查員的呼籲。

Rizwangul 表示，她之前與其兄弟總是保持着聯繫，每周通話大約兩到三次。但他突然失去了音訊，那是發生在2017年元月。母親在三天後才告知。他是在午休時被捕的，當時正在一家飯館就餐。便衣拘人時沒有講理由。今年6月，中國駐新西蘭使館回復了新西蘭政府的詢問，證實Mewlan目前被關押在石河子的北野監獄。

Rizwangul 最近得知，Mewlan已因分裂罪被判有期徒刑9年。Rizwangul表示，他的兄弟沒有前科，與政治不沾邊。他沒做壞事，沒有違法，對中國沒有威脅，他是無辜的。Mewlan於2012年至2014年間曾在土耳其讀書，但這不應是抓人的理由，這不是犯罪。他的兒子如今四歲了，過生日都沒有父親。讓孩子痛苦很可怕。

Rizwangul 在«change.org»網站發起了釋放Mewlan的請願呼籲，現已收集了4萬4千個簽名。她在採訪中表示，她害怕，出於對其在中國家人安全的擔心，三年後才打破沉默，希望這將有助於找回她的兄弟。

Rizwangul 在這一專訪結束前表示，她不論是在個人層面，還是國家層面，甚至國際層面都需要獲得支持。維族民眾的痛苦不能如此繼續，只要有支持的聲音就將有幫助。

(fin - 完)

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