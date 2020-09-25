青年呼籲重啟"星期五為未來"保護氣候活動

青年氣候活動人士（Friday for Future）周五9月25日呼籲再次行動起來，在全球舉行罷課等活動，旨在不讓新冠疫情掩蓋危害眾人的環境危機和青年人的抗爭行動。一直到周六會在世界各地舉行3千多場環保活動。

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青年氣候活動人士今天呼籲再次行動起來，重啟"星期五為未來"保護氣候行動，喚醒公眾意識，抗議政府沒有重視環境危機，也是一年前發起該項活動的繼續。

一直到周六世界各地舉行3千多場研討和遊行等活動。

這些青年氣候活動人士指出新冠疫情不能掩蓋危害眾人的環境危機和青年人為未來的抗爭。

法國的青年氣候活動人士呼籲年輕人行動起來，首先於周五午餐時間在校園裡舉行集會，討論生態危機。另外，周五和周六在全法國舉行的大約三十場有關環境的活動。法國青年的氣候行動口號是：停止興建"不必要的大型項目"。

本周六也是位於法國西北邊魯昂附件的路博潤化學工廠着火引起污染一周年的紀念日。