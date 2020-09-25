默克爾為德國電信進入中國市場出力

據德國《經濟周刊》報道，柏林將幫助德國電信（Deutsche Telekom）獲得進入中國移動通信市場的渠道。這可能是德中有關華為的交易的一部分。

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《經濟周刊》引述歐盟圈內人士消息說，默克爾親自介入，在中國接洽方面前為德國電信出力。

布魯塞爾擔心，默克爾親自出場，可能是一個交易的一部分。在這個交易中，德國將為受到爭議的中國電信巨頭華為保持德國5G市場的開放。中方曾提供了八點反間諜協議，以緩解德國的安全憂慮。布魯塞爾對默克爾的舉動持批評態度。

《經濟周刊》繼續報道說，德國電信否認對中國市場感興趣，因為它“明確關注歐洲和美國”。但是，德國電信在雲業務上與華為緊密合作，並在中國提供共享雲。估計德國政府最近將決定德國未來與華為的合作。

中國仍在大力封鎖自己的電信市場。默克爾的努力是否會改變現狀，尚值得懷疑。但對德國電信來說，讓華為繼續擁有網絡擴展供應商的地位至關重要，因為中國產品比競爭對手的產品更便宜，質量更高。

據德國《商報》報道，在有關華為的爭吵中，美國政府正在加大對德國的壓力。美國外事國務秘書基思·克拉希（Keith Krach）周五在柏林為禁止華為參與德國5G網絡建設做廣告。德國大聯盟同意排除華為的可能性最近有所增加。但各部委之間仍然沒有共同立場。美國將德國供應商Telefonica視為5G爭端中的重要盟友，但問題是：其子公司O2繼續倚重華為。