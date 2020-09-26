安倍稱促特朗普強硬抗中

日本前首相安倍晉三近日接受專訪時則表示，自己在2016年11月時就曾與美國總統特朗普聯繫過，甚至在當時就說過“中國軍事崛起”將會對美日同盟帶來危機。關於美國幾個月以來不斷對中共展開經濟上的制裁，安倍則認為“自己當初的說明奏效了”。特朗普當時則以“那是我們的共通點”來回應。

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據聯合新聞網今天報道稱，說服特朗普對抗中國，安倍晉三親爆內幕.....。剛剛辭職的日本前首相安倍接受日媒專訪時表示，2016年11月17日他前往美國會見特朗普，也是全球第一個在特朗普勝選後親自拜訪的國家元首。在過程中，安倍向特朗普說明中國強化軍事力量的狀況下，美日同盟的重要性。另外，安倍還說道：“特朗普是挑戰權力階級成功的人，而我是從在野黨成功政黨輪替的人。”特朗普當時則以“那是我們的共通點”來回應。

特朗普問及“中國在什麼時間點、用什麼樣的方式快速增加國訪經費”，安倍回說：“中國用了近30年的時間增加約40倍的國防經費，除了他們以外沒有任何一個國家擁有這樣的速度。”聽到這樣的答案，特朗普露出驚訝的表情。安倍隨後也以中國擁有的潛艦具體數量為例，指出中國的目標放在西太平洋的美軍第七艦隊，這也代表“不光是日本問題，同時是美國問題，希望美國能夠維持區域的存在感”。

安倍與特朗普除了首次會見之外，相約打高爾夫也是兩人間的興趣。據了解，兩人一共一行五次“高爾夫外交”、“正式會談達14次”。安倍也提到，特朗普常跟他說“短期來說是北韓的問題，但以中長期來看會是中國問題”，這也表示他與特朗普首次的會面的說明已經奏效。

據中央社今天報道，日本前首相安倍晉三接受專訪時透露，2016年11月當時與尚未就任美國總統的特朗普首度會談時，就跟對方說明中國軍事崛起對日美同盟帶來的危機，特朗普後來的表現代表他的說明奏效。

安倍接受日本經濟新聞專訪時表示，回顧自己在2016年11月17日前往美國，拜會當時贏得大選但尚未就職的特朗普，向特朗普說明在中國強化軍事力量的環境下，日美同盟的重要性，這是他直到卸任前與美國建構堅強關係的起點。

據該報道，當天，安倍在美國紐約的特朗普大樓（Trump Tower）拜會特朗普，雙方會談時間從原訂約45分鐘延長到約90分鐘；對10天前剛贏得大選的特朗普來說，安倍是選後第一個會晤的外國元首。對安倍來說，特朗普跟過去的美國總統類型截然不同，“在特朗普就職前先會面比較好”；當時如果無法就美日同盟、貿易經濟兩方面的重要性達成共識，日本恐無法維持現有的外交情勢。

日美在之後共同揭櫫“自由且開放的印度太平洋”構想，並獲澳洲、印度、英國及法國等國支持。安倍說，在跟川普的首次會面中“相約打高爾夫球也是目的之一”；安倍任內共跟川普進行5次“高爾夫外交”，正式會談共有14次。

特朗普也沒有忘記競選時要盟邦多分攤防衛經費政見，在跟安倍的連串會談上不斷說“美日同盟總是單方付出難道不會不公平？日本應該再多負擔一些美軍駐日經費”。安倍回答說，美日是“互助同盟”，他會變更憲法解釋（同意行使集體自衛權）來完善安全保障相關法案。對安倍內閣為此支持率下滑逾10%，特朗普則讚許安倍“十分有勇氣”。

據消息指出，有關2018年6月的歷史性首次美國在任總統與北韓領袖會談，安倍對舉行地點也有給建議。當時美國與北韓間在考慮的地點有韓國首爾、新加坡等數個方案，安倍說，如果在朝鮮半島舉行的話，很容易被北韓牽着走，應該在新加坡舉行；特朗普也認同這樣的看法。

據中央社，安倍8月28日以舊疾惡化為由表明請辭之意，並在9月16日率內閣總辭，通算在任首相天數3188天，創日本憲政史上最長紀錄。