對華關稅 3500家美企狀告特朗普政府

特斯拉、福特汽車、達吉特（Target）、華爾格林（Walgreen）和家得寶（Home Depot）等3500家左右美國企業，過去兩周就美國對3000億美元以上中國商品加征關稅一事，在美國國際貿易法庭對特朗普政府提起訴訟。

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據中央社今天報道稱，3500家美企狀告特朗普政府對中國商品加征不當關稅。這些企業的控告對象是美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）及美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection），對訟案所指美方藉第3、4輪加征關稅來非法激化中美貿易戰表示異議。這些公司在訴訟中指控特朗普政府，未能在法定12個月期限內課徵關稅，也沒有遵守行政程序。

根據汽車零件製造商德納公司（Dana Corp.）提起的訴訟文件，這些美企指控特朗普政府“沒完沒了的貿易戰，影響了美國進口商從中國進口的上百億美元商品”。

據該報道，訴訟是對“清單3”和“清單4A”這兩類的關稅表示異議；前者對約2000億美元（新台幣5.8兆元）進口商品課徵25%關稅，後者對1200億美元商品徵收7.5%關稅。提出訴訟的其他公司還包括重型卡車製造商富豪北美集團（Volvo Group North America）、汽車零件零售商Pep Boys、服飾公司雷夫羅倫（Ralph Lauren）、餐飲服務公司西斯柯（Sysco Corp）、吉他製造商吉普森品牌（Gibson Brands）等。

消息沒有提及美國政府的回應。