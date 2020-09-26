澳總理聯合國講話堅持要查新冠病毒起源

澳大利亞總理莫里森2020年9月26日在聯合國大會第七十五屆會議一般性辯論上通過事先錄製的視頻發表講話。

據聯合國官方消息，在今天的聯大一般性辯論中，澳大利亞總理莫里森發表了內容廣泛的演講，他介紹了澳大利亞的防控疫情的措施和成果，並表示堅決支持審查全球新冠大流行的應對行動。

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據聯合國官方指，澳大利亞總理莫里森稱：堅決支持審查新冠大流行的應對行動。莫里森表示，全球性的2019冠狀病毒病大流行奪走了至少100萬人的生命，並使世界陷入了全球經濟衰退。

他說：“澳大利亞正堅決地應對這場疾病大流行和經濟衰退的風暴。我們的目標很簡單，就是不讓這種病毒對我們、我們的生活和我們的生計造成破壞。”

他表示，不幸的是，有800多名澳大利亞人因新冠病毒喪生，但所幸的是，澳大利亞的新冠病死率僅是全球水平的一小部分。

據莫里森表示，很高興世衛組織成立了一個獨立小組來評估全球的新冠應對，並明確要求確定新冠病毒的人畜共患病源以及這一病毒是如何傳播給人類的。

他說：“澳大利亞堅決主張進行這項審查。這種病毒給我們的世界及人民造成了災難。 我們必須盡一切努力來了解發生了什麼，沒有其他目的，就是為了阻止再次發生類似的疫情。”他表示，這項決議於今年5月提交世界衛生大會時，創紀錄的145個國家是共同提案國。

據中央社消息， 澳洲總理聯大演說：全世界須知疫情起源，劍指中國。澳總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，全世界的國家必須竭盡所能，了解2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情起源。莫里森此言一出，可能加劇與中國的緊張關係。據路透社說，莫里森對聯合國大會發表視訊演說時指出，調查這個病毒的根源，將使爆發另一場全球大流行病的威脅減到最低。

他提及：“這個病毒使我們的世界和人民承受災難。我們必須竭盡所能了解是怎麼回事，不為了別的，就是要避免災難再次發生。”莫里森也指出：“有一項明確要求，希望查明2019冠狀病毒疾病的人畜共通疾病起源，以及病毒如何傳播到人類身上。”

今年早些時候，莫里森也曾發表類似言論，導致澳洲與中國關係惡化。他當時號召全球針對病毒起源展開調查。中國當時斷然拒絕這項要求，中國駐坎培拉大使警告，這項調查要求可能導致中澳貿易關係惡化。中國之後對澳洲實施了貿易制裁。

中國技術性暫停了部分澳洲牛肉的進口，並對澳洲大麥課徵80.5%的進口關稅，實際上封殺了4.39億澳元的大麥貿易。中國也對進口澳洲紅酒發動反傾銷調查。