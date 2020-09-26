美公布制裁11名中港官員執行細節 禁直接、間接交易 不限與港府往來

美國財政部8月7日宣布就近期香港自治受到的侵蝕和破壞，制裁 11 名中港官員，包括行政長官林鄭月娥、律政司司長鄭若驊等。對此，美國財政部9月25日公布制裁細節，指制裁相關官員不代表制裁香港政府或部門，只要制裁對象無直接或間接參與，美國人可以繼續和制裁對象任職的港府部門常規往來，但禁止美國人和被制裁官員交易、處理他們直接或間接持有超過 50% 權益的資產。

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美國財政部星期五公布的“常見問題 840”聲明回應了，香港官員被制裁，是否代表整個港府都被封鎖，及美國個人與實體應如何與被制裁官員往來的問題。聲明指，制裁香港官員不代表制裁他們任職的港府部門或整個香港政府，但禁止美國人交易或處理這些官員持有過50%權益的資產。

聲明還提醒美國人要小心處理涉及被制裁官員任職的政府部門，避免在未獲美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）授權下，不能與這些被制裁官員交易，例如談判或簽訂由他們本人或授權代表負責簽署的合約。但和港府其他合作，例如不是由被制裁官員簽署的合約就不受限制。

被制裁的11名中港官員被納入美國財政部海外資產控制辦公室的“特指國民和被封鎖人員”名單 (SDN)。美方凍結他們在美國的資產、以及他們直接或間接在美國持有的實體，並將禁止在美人士與這個受制裁名單上的人，及其所擁有的實體進行商品或服務交易。

針對這一最新說明，港府發言人當天回覆查詢時表示，有關公布是針對美國人，特區政府不會回應。港府發言人稱，政府早前已表明所謂的制裁毫無理據，是美方粗暴干預中國內部事務，受影響的特區官員無懼威嚇，繼續履行維護國家安全的職責。