香港天主教初中課本指耶穌不反對納稅是“愛國”表現

天主教香港教區出版的小學宗教及道德教科書的“愛國”內容，引起學者和部分教友關注。其中一課將耶穌熟悉猶太文化和不反對納稅給羅馬統治者為例子，與港人“愛國國事件簿”的六四集會及北京奧運相提並論。蘋果日報引述中文大學崇基學院神學院副教授龔立人指，強調耶穌“愛國”並不適合，因耶穌提出最重要的誡命是愛上帝；教育大學教育政策與領導學系講師潘宇軒認為，上述課題中最核心的倫理問題，是信徒最終效忠對象是誰，例如愛國家民族與愛天主兩者遇矛盾衝突時如何處理等，教科書卻未有處理。

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該本初中教科書《我走星光道》由天主教教育事務處宗教及道德教育課程發展中心編寫，神學審查由天主教香港教區副主教蔡惠民負責。該教科書其中一課主題為“心繫家國”，內容圍繞“愛國”課題，課文指愛國是“每位國民為己為人的責任”，評論國家事務時要情理兼備，不是只愛沒有缺點的國。

該課亦列出“香港人愛國事件簿”，提及多年來香港人以多種方式表達對中國內地關注，指“如果都是從中國人的身份出發，希望祖國富強、同胞生活改善”便是愛國情懷，例子包括60年代接濟面臨大饑荒的國內親友、70年代回鄉探親和旅遊、80年代六四事件後多次舉行大規模集會示威聲援學生、90年代捐贈救助華東水災、00年代神舟升空和北京奧運等。

該課另一段落標題為“耶穌愛國”，指從耶穌事跡可見他愛自己的國家民族，包括他從小學習自己的民族文化、熟讀經文和遵守猶太人的法律等。課文又指當時猶太人受羅馬人統治，但耶穌沒有否定統治者的權力，也不反對給羅馬人納稅，但有批評和告誡掌權者和挑戰不公義。其後的標題則提到“耶穌以‘天國’為先”，強調耶穌關心的是信仰上的“天國”而不是政治性的國家。

中大神學院副教授龔立人指，教材有提及愛國不是盲目服從或反對政府等，亦有提及六四事件等，不算偏頗，但強調耶穌“愛國”並不適合，因耶穌提出最重要的誡命是愛上帝，第二個誡命是愛人如己，沒有提及要愛國。龔強調，從基督宗教的角度，國家和政府都只是工具，最重要是要促進人與人之間的互愛，並且容許人民有宗教自由去愛主，不應陷入將國家取代上帝的陷阱。

教育大學教育政策與領導學系講師潘宇軒認為，課本內容能平衡列出不同價值，但對國家和民族的區分和運用較模糊，耶穌是生活在羅馬統治下，愛的是猶太的民族傳統，但課本對他的“愛國”是指哪一國語焉不詳。潘指出，上述課題中最核心的倫理問題，是信徒最終效忠對象是誰，例如愛國家民族與愛天主兩者遇矛盾衝突時如何處理等，教科書卻未有處理。

蘋果日報引述本身是天主教教友的家長同盟執委Ivy表示，她的兩名子女都在天主教學校就讀，一直有使用該系列教材，對於教材被滲入愛國元素和民族主義極其失望。她希望孩子有宗教信仰，在成長過程得到心靈支持，走向善道關心世界，而非借宗教建立孩子“愛國心”，籲教區“勿再綁架信仰”。