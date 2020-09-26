Covid-19：以色列加強防疫 示威權不變

以色列在猶太教最神聖的節日之一，2020年贖罪日（Kippour）來臨前夕，從9月25日周五14點起強化封城措施。不過，議會沒有同意在此期間限制示威的一項修正案。為此，總理內塔尼亞胡現在準備另闢蹊徑限制示威。

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據本台RFI法廣記者Michel.P周六（2020年9月26日）發自耶路撒冷的報道，一群示威者在以色列總理內塔尼亞胡的官邸前唱歌示威。至少在16天內，封城措施將強化。有關限制尤其涉及禱告，但執政聯盟目前尚未就限制示威達成協議。

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一位影藝界名人對此感到失望，他表示，他生活在這一街區里，人們已經忍受了數月之久，尤其是在安息日（Shabbat）那天。他認為，必須限制示威，尤其是在封城期間。這也是為了那些辛勤工作的警察和貧民。

當晚，如同以往那樣，示威者的車隊在耶路撒冷和平的Rechavia街區里遊行。反內塔尼亞胡運動的組織者之一 ˎ 一名退役的將軍Amir.H聲稱，他們將絕不言退，就算封城兩周。他們將繼續等待，直到內塔尼亞胡下台。

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以色列候補總理甘茨則重申，強化封城是為了阻擋疫情蔓延，不是為了妨礙示威活動。

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