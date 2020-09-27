特朗普果真周末提名大法官 或掀國會程序大戰

美國總統特朗普提名巴瑞特（Amy Coney Barrett）擔任聯邦最高法院大法官，巴瑞特藉着致詞機會向自由派已故大法官金斯伯格致敬。提名大法官是總統權力份內，但特朗普選前提名遭到民主黨以及部分共和黨議員反對，多數意見傾向於總統大選勝者提名。民主黨威脅將用議會程序拖死大法官表決案。拜登立刻對這項提名案做出回應，表示在選民11月3日選出下任總統前，「參議院不該採取行動」。

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美國大法官被提名人巴瑞特昨天被提名後當即向金斯伯格致敬。據法新社報道稱，美國總統他特朗普昨天在白宮玫瑰花園（Rose Garden）的儀式中宣布這項提名決定，盛讚一旁的巴瑞特是法界中「絕頂聰明、天賦過人」的人物之一。而48歲的巴瑞特這項提名案，是補實最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）18日過世後的遺缺。巴瑞特獲提名後表示，「我熱愛美國，熱愛美國憲法」，並說，特朗普對她表達出的信心讓她「深感榮幸」。

巴瑞特並透過在玫瑰花園致詞的機會，緩和這次大法官提名案引發的緊繃局勢。她向已故自由派大法官金斯柏格致敬，說全美仍在降半旗悼念這位「才智超群、地位崇高」的女性，讚揚金斯柏格是法界先驅，「不單打破玻璃天花板，而是徹底將以粉碎」。

但巴瑞特也指出，法官必須依現有法律施行法律，法官並非政策制定者」。

儘管美國總統大選在即，鑒於選情膠着且可能充滿爭議，共和黨人急着鞏固聯邦最高法院保守派多數勢力，總統特朗普周六提名巴瑞特擔任大法官。48歲的巴瑞特這項提名案，是補實最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）18日過世後的遺缺。

雖然民主黨強烈反對，特朗普仍預言這項提名案會在共和黨主導的聯邦參議院中「非常迅速」且「直截了當」地通過。

據法新社說，提名案一旦通過，最高法院的保守派勢力將從5比4 擴大至6比3。自由派影響力漸趨式微下，美國國內最重大的幾項司法爭議可能將再度在最高法院上演，特別是女性墮胎權利和俗稱奧巴馬健保（Obamacare）的平價醫療法。

更迫在眉睫，且更具爆炸性的是，就在外界日益憂心，若特朗普或民主黨籍對手拜登（Joe Biden）任何一方拒絕接受大選結果，最後案子可能得送進最高法院做最後定奪之際，巴瑞特提名案若迅速獲得參院同意，可能會讓最高法院的判決更有利於特朗普。

拜登立刻對這項提名案做出回應，表示在選民11月3日選出下任總統前，「參議院不該採取行動」。