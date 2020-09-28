阿塞拜疆與亞美尼亞徹夜交戰

阿塞拜疆與亞美尼亞表示，兩國軍隊因為納哥諾-卡拉巴克地區的交戰周一上午仍在繼續，雙方皆動用了重型武器。聯合國以及世界各大國法國美國俄羅斯均呼籲停火，但停火呼聲均被槍炮聲隱沒。

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據路透社今天報道稱，阿塞拜疆與亞美尼亞因納卡地區而起的交戰仍在繼續。雙方都出動重型武器。坦克大炮軍機均呼嘯上陣。

據亞美尼亞國防部稱，雙方徹夜交戰，阿塞拜疆國防部則表示，亞美尼亞軍隊對泰爾泰爾(Terter)鎮發動了炮擊。

稍早，雙方都報告有傷亡以及擊斃對方戰果。

據法新社消息，高加索國家亞塞拜然軍方與爭議地區「納哥諾卡拉巴克」的亞美尼亞族分離主義勢力爆發激戰，官員指出相關死亡人數已經增至23人。

聯合國秘書長古特雷斯已呼籲各方立即停火。

亞塞拜然總檢察長辦公室昨天稍晚表示，由於亞美尼亞族分離主義勢力部隊炮擊亞塞拜然村莊加沙提（Gashalty），導致當地有一家5口全數喪命。

星期天爆發激戰的納哥諾卡拉巴克地區（Nagorny Karabakh）位於亞塞拜然境內，那裡的亞美尼亞族分離主義當局提到，他們有16名軍人、2位平民喪命，並有100多人受傷。亞美尼亞共和國總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）稍早聲稱，宿敵亞塞拜然已對亞美尼亞人民宣戰。亞塞拜然國會也通過在全國實施戒嚴，並從今天起實施宵禁。

法國總統馬克龍呼籲雙方停火。聯合國秘書長古特雷斯的發言人今天透過聲明指出：「秘書長強烈呼籲雙方立即停火、緩和緊張局勢，並立刻展開有意義的談判。」美國國務院也譴責亞塞拜然與亞美尼亞兩國間不斷升溫的暴力局勢，並呼籲雙方立即停火。俄羅斯總統普京經跟帕辛揚商討納哥諾卡拉巴克地區的軍事衝突情勢，同樣也呼籲結束敵對行動。