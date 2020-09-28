阿塞拜疆與亞美尼亞戰火 傳土耳其派兵 阿塞拜疆否認

據國際文傳電訊社透露，亞美尼亞駐俄羅斯大使周一表示，在納哥諾-卡拉巴克地區(納卡地區)地區發生爭奪戰之際，土耳其已經派遣約4,000名士兵從敘利亞北部進入阿塞拜疆(亞塞拜然)。阿塞拜疆方面否認這一派兵說法。

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據路透社今天報道稱，亞美尼亞駐俄大使稱土耳其已派兵進入阿塞拜疆。路透社引述國際文傳電訊社消息，亞美尼亞駐俄羅斯大使周一表示，在納哥諾-卡拉巴克地區(納卡地區)地區發生爭奪戰之際，土耳其已經派遣約4,000名士兵從敘利亞北部進入阿塞拜疆。

阿塞拜疆則否認土耳其從敘利亞派兵進入阿塞拜疆。

土耳其是阿塞拜疆的親密盟友。

俄新社消息稱，亞美尼亞駐俄大使表示，這些士兵參與了納卡地區的戰鬥。納卡地區雖然在阿塞拜疆境內，但是由亞美尼亞人控制。阿塞拜疆(亞塞拜然)與亞美尼亞周一早晨連續第二天激烈交火，雙方互相指責對方使用了重型火炮。