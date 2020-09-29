亞美尼亞與阿塞拜疆戰爭打大 各方呼籲停火沒奏效

阿塞拜疆與亞美尼亞均承認，雙方部隊為了爭奪納哥諾-卡拉巴克地區(納卡地區)領土都動用了重型武器。昨天戰事報告有更多的傷亡。聯合國安理會今天召開緊急會議，呼籲停火。雖然傳有消息指土耳其向阿塞拜疆派兵增援，土耳其官方呼籲雙方停火，不過土耳其譴責亞美尼亞非法佔領分離地區。此次亞美尼亞與阿塞拜疆軍隊因納卡地區爆發的衝突，是2016年以來最為嚴重的一次。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天發自透巴庫與埃里溫的報道，阿塞拜疆與亞美尼亞周二表示，雙方部隊為了爭奪納哥諾-卡拉巴克地區(納卡地區)領土都動用了重型武器。

阿塞拜疆國防部表示，反對勢力企圖藉由向Fuzuli、Jabrayil、Agdere及Terter等地發動反擊以收復失土。阿塞拜疆國防部發布聲明指出，Fizuli城附近發生戰鬥，亞美尼亞部隊轟炸兩國邊境Dashkesan地區，該地區距離納卡地區只有數英里之遙。

亞美尼亞否認這些報告，但聲稱戰事徹夜進行，並稱納卡地區軍隊擊退了來自數個方向的襲擊。

納卡地區是位於阿塞拜疆境內的分離地區，但由亞美尼亞人控制並得到亞美尼亞的支持。在1990年代的戰爭中脫離了阿塞拜疆，但任何國家都不承認其為獨立共和國。

亞美尼亞與阿塞拜疆軍隊因納卡地區爆發的衝突，是2016年以來最為嚴重的一次，再次引發了人們對南高加索地區穩定性的關注。南高加索地區是石油和天然氣輸送至全球市場的管道的廊道。

消息說，雙方在本周的衝突中互相指責對方使用重炮。這場衝突造成數十人喪生，數百人受傷。

路透社警告，任何邁向全面開戰的動作都可能會將主要地區大國俄羅斯和土耳其卷進來。莫斯科與亞美尼亞之間有防禦聯盟關係，為納卡地區提供重要支持，是其通向外面世界的生命線；土耳其則支持阿塞拜疆的突厥民族。

阿塞拜疆與亞美尼亞納哥諾-卡拉巴克地區(納卡地區)的衝突周一急劇升級，第二天的激烈交火至少造成55人死亡。雙方以火箭與大炮對轟，這一輪戰火的猛烈程度為數十年衝突以來之最。雙方的衝突已持續超過25年。

據法新社報道說，阿塞拜然境內亞美尼亞族分離主義分子周末爆發激烈戰鬥，聯合國安全理事會今天將舉行閉門緊急會議。法國與德國敦促將緊急會議列入議程後，比利時正式提出要求。

非常任理事國愛沙尼亞早在27日強調，必須對納哥諾卡拉巴克地區爆發致命衝突召開緊急會議。

外交官員說，英國也加入歐洲國家行列推動舉行會談；這些官員又說，會議結束後，安理會將發表聯合聲明，如果沒有達成全體共識，將由歐洲會員國發表。

法新社說，這場衝突是在年度聯合國大會期間爆發，外界擔憂高加索地區的亞塞拜然與亞美尼亞將發生戰爭；這兩個國家都曾是前蘇聯的加盟共和國。

納哥諾卡拉巴克地區在亞塞拜然境內，但由亞美尼亞族分離主義勢力掌控，亞美尼亞與阿塞拜然陷入領土爭議衝突數十年，今年稍早與2016年曾爆發致命戰鬥。

阿塞拜然與亞美尼亞部隊今天持續交戰、造成更多人喪亡，據法新社說，在國際呼籲這兩個宿敵停火時，土耳其仍發表好戰言論。土耳其總統埃爾多安要求，亞美尼亞應終止對阿塞拜然境內納哥諾卡拉巴克地區的「佔領」。