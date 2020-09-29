布蘭斯塔德：再平衡美中關係以實現對等和公平不易

美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）9月29日在即將離任之際接受了美聯社的專訪。他在採訪中表示，就處理對華關係問題，特朗普政府在貿易問題上取得了進展，並希望在其它領域也同樣取得突破。不過，他坦言，美方試圖以再平衡兩國關係以實現對等和公平的努力並非易事。

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作為特朗普總統任命的美國駐華大使，布蘭斯塔德當天在北京的美國駐華使館中表示，中國在面對美方壓力作出的反應總體上是以牙還牙，無論是就關閉總領館還是加征進口關稅。針對特朗普政府所採取的對華政策轉變，布蘭斯塔德指出，“不幸的是，我們在儘力實現雙邊關係再平衡，實現公平和對等，但每次我們有所行動，他們都會繼續保持失衡狀態。”

據悉，布蘭斯塔德將於本周末與夫人離開中國，返回家鄉艾奧瓦州。他在過去三年零三個月的美國駐華大使任期是他們夫婦在外居住時間最長的一次。布蘭斯塔德也在近日受訪時透露，他在上任之初曾公開說過，希望訪問中國的所有省份，但受到今年疫情的影響，最終只訪問了26個省份。他指這是其在擔任大使任上的遺憾，但希望未來仍有機會完成這個心願。

目前白宮還未提名他繼任者的人選，預計將會在11月初的美國大選結束後任命，而距下一位大使人選經美國會參議院通過後仍需要進一步的時間。自2018年美中爆發貿易戰以來，華盛頓對北京的憂慮和不滿在多領域展現，包括在科技問題上對諸如華為5G和抖音國際版TikTok的數據收集的國家安全顧慮，以及自今年內兩國相互針對對方媒體、外交官所採取的限制性措施，包括美國駐成都總領館和中國駐休斯敦總領館的關閉等。

此外，華盛頓還就中方應對新冠疫情的方式和初期反應、過去數年來在南中國海的人工島礁建設和軍事化行為、香港和新疆的人權記錄等問題提出批評，並採取部分制裁措施。中國外長王毅稱，美中關係面臨自1979年兩國關係正常化以來最嚴峻的挑戰。針對美中關係惡化的顧慮，布蘭斯塔德則淡化了這類擔憂。他指出，雙邊關係過去經歷過起伏。不過，他也承認存在這種可能，對華壓力可能會導致越來越多的持續下滑式的限制性措施出現。

在談到擔任大使期間所取得的成就時，布蘭斯塔德提到了兩國在今年一月達成的“第一階段”貿易協議和中方同意將芬太尼列為控制物資的進展。他認為這些都是雙邊關係中的積極發展，並指美國一直在努力減少類鴉片藥物流入該國。特別是在貿易問題上，北京承諾要加強對外國技術專利和商業機密的保護。而北京過去也作出過此類的承諾。美國企業指出，正在觀察中方是如何落實這些承諾的。

布蘭斯塔德表示，“我認為，在貿易領域，我們已經引起了他們的注意，我們正在取得進展，”但他強調，“我希望我們能夠在其它領域，比如我們的媒體和我們的外交官也能夠在中國享有同等的待遇。”正如上文所提到，儘管他在任內到訪過中國境內的很多地方，但布蘭斯塔德抱怨說，每次出行都需要得到中國官方的批准。為了去西藏看看，他提出了三次申請，最終於去年成行。到了西藏，他說，和那裡的師生們進行了公開的交流。而在其它的地方，他本人的經歷則各不相同。

報道還提到了，布蘭斯塔德與中國領導人習近平相識已久。1985年，他們二人在時任河北正定縣委書記的習近平率領農業代表團到訪艾奧瓦州時會面。報道指，雖然美中關係出現了問題，但布蘭斯塔德依然認為這種長期關係是珍貴的。他介紹稱，2017年到北京工作後跟習近平有過數次會面，2018年年初，他還戴着女兒和外孫子與習近平家舉行了私人晚宴。布蘭斯塔德說，“我覺得他（習近平）仍然對我、對艾奧瓦州有着很好的感情，就像我們對他的感情一樣。” 他續稱，“我發現，在這個文化中，私交很重要。但我是美國的代表。”

採訪中，布蘭斯塔德談到，新冠病毒影響到美中關係。他稱，習近平曾經向特朗普保證過，疫情得到了控制，但實際上並沒有。他說，“顯然，我認為，總統對中國的感情跟這些事情有密切關係。”正如他之前所表達的那樣，布蘭斯塔德希望回國後在老家艾奧瓦州為特朗普和其他共和黨候選人助選。他談到，助選努力將主要關注本屆政府在中國問題上採取的措施，及維持美中關係的必要性，但這種關係必須要建立在公平的基礎之上。這位現年73歲的政壇老將說，“我至今未輸過一次選舉，這是我與生俱來的（能力）。”