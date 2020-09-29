美國總統候選人首場辯論即將登場，特朗普拜登都會以攻擊對方個人記錄為武器

2020美國總統大選候選人特朗普和拜登首場辯論，美國東部時間29日晚間9點在俄亥俄州克里夫蘭登場 。美國媒體對這場辯論會議題的分析表明：國計民生、對外政策以及新冠疫情，都不會成為辯論的焦點，而雙方都會以攻擊對方的個人記錄為致勝武器。

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根據華府政壇消息：拜登將拿着《紐約時報》星期日的“特朗普稅單”長篇報道，指特朗普10年繳納個人所得稅僅750元，炮轟特朗普；特朗普則已鎖定拜登的性侵指控案、與他那個一直有個人生活問題的二兒子亨特（Hunter Biden）為突破口，並以自己的私人律師、曾派往烏克蘭調查拜登家族海外貪腐疑案的前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）的調查結果為佐證。特朗普會前曾公開要求拜登先接受藥檢測試，並試圖將話題導向白登的個人健康問題。

辯論會將進行90分鐘，由福克斯（Fox）電視新聞主播華萊士(Chris Wallace)主持。華萊士準備提出的問題是：新冠疫情應對、經濟政策、郵寄投票與選舉的公正性、特朗普與拜登的個人與施政紀錄，以及美國城市裡的種族與暴力問題，但這些問題恐怕無法在90分鐘的辯論會上一一問及。

分析人士指出：特朗普和拜登兩人首度面對面辯論，可能會因你來我往的人身攻擊而火花四射。

特朗普在辯論會前對媒體表示，他不會事先練習，說“不練習就不失常！所以我一概不準備。”美聯社指出：特朗普是美國總統辯論史上最難以預測的男人；《紐約時報》表示：拜登並沒有如同慣例擴大排練，而是藉由親信幕僚團擬定劇本、假想突發情況來封閉演練。拜登團隊認為，拜登應該儘可能地迴避與特朗普的“近身烏賊戰”，因此，如何接戰，如何穩住自己的陣腳，如何快速反擊，成為白登的備戰重點。