安理會敦促亞美尼亞阿塞拜疆立即停火重開談判

卡納地區從周日起發生的軍事衝突也是從2016年以來最嚴重的一次

聯合國安理會在召開緊急會議討論亞阿衝突後，周二晚間呼籲亞美尼亞和阿塞拜疆停火，並恢復“有意義的談判”。但阿塞拜疆和亞美尼亞在納卡地區從上周日起開始的戰鬥仍在持續，顯示土耳其和俄羅斯分別支持力量在該地區交鋒。

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阿塞拜疆和亞美尼亞在納卡地區即納戈爾諾-卡拉巴赫的軍事衝突沒有緩和跡象。由於該地區衝突可能升級，安理會15個成員國29日召開閉門會議進行討論。

隨後聯合國安理會本月輪值主席、尼日爾常駐聯合國代表阿卜杜·阿巴里周二晚間在一份聲明中表示：安理會強烈譴責使用武力，讓平民喪生，成員國支持聯合國秘書長古特雷斯呼籲雙方立即停止戰鬥，緩和緊張局勢，恢復有建設性的談判。

安理會重申完全支持在美國，法國和俄羅斯與明斯克小組斡旋，維護歐洲的安全與合作。

但是目前亞美尼亞與阿塞拜疆的軍事衝突繼續，亞美尼亞方面表示在邊境交界地區繼續交火，阿塞拜疆則表示今晨受到炮轟，雙方還首次互相指責在納卡地區外也發生交火，該地區形勢堪憂。

土耳其周二表示，在談判和在戰場上，安卡拉都會支持阿塞拜疆。

卡納地區分裂分子與阿塞拜疆軍隊從周日起發生的軍事衝突也是從2016年以來最嚴重的一次。