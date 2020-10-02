印度輿論憤慨一19歲少女遭輪姦致死

印度北方邦發生的一樁輪姦底層種姓少女致死案件，在印度造成緊張。警方在沒有獲得受害人親屬同意的情況下就焚燒了死者的遺體。印度國大黨領袖拉·甘地（Rahul Gandhi）想要與受害者家人會面也遭阻攔，並被拘捕，遣送新德里。

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據本台RFI法廣記者Côme.B周五（2020年10月2日）發自班加羅爾報道，印度底層種姓的一名19歲少女9月29日周二在北方邦遭四名男子輪姦後遇害。因此引發的危機與日俱增。儘管警方逮捕了肇事者，但家屬表示，遇害少女的屍體在沒有獲得其家屬同意的情況下就已被焚燒。印度全國為此憤慨。北方邦（Uttar Pradesh）ˎ 新德里還有拉吉斯坦邦（Rajasthan）周三都爆發了示威。北方邦則嚴密封鎖了案發地區，並嚴禁集會。

在野的國大黨領袖被逮捕

印度反對黨國大黨甘地家族的兩名領袖接班人周四想要與遇害少女的家人會晤，但他們的車隊遭警方阻攔後，拉·甘地本人遭逮捕，並被帶回新德里。國大黨一行200多人，拉·甘地被控沒有遵守社交安全規則。

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印度女性遭暴力問題突出

印度司法機構在本周發布的一份有關印度女性遭受暴力情況的最新報告揭示，2019年印度針對婦女的暴力增長了7%，發生本次罪案的北方邦名列榜首。

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