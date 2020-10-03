菅義偉慰問感染新冠的特朗普夫婦

10月3日，美國總統唐納德·特朗普宣布，他和妻子梅拉尼婭·特朗普的新型冠狀病毒檢測呈陽性。白宮宣布，特朗普10月3日已移送至馬里蘭州的沃爾特·里德國家軍事醫療中心。 為此，日本首相菅義偉3日在自己的推特上發帖表示，在對感染新冠病毒的美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭表示“很擔憂”的同時，衷心祝願他們早日復康。

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菅義偉用英語和日語寫道“願兩位迅速戰勝新冠，恢復日常生活”。 日本外相茂木敏充在9月29日的記者會上表明，日本、美國、澳大利亞、印度四國外長10月6日將在東京舉行會談，會談將確認為實現安倍前首相和美國總統特朗普所倡導的“自由開放的印度洋太平洋構想”而合作。預計菅義偉將於四國外長舉行會談。

據悉美國國務卿蓬佩奧將如期訪日，菅義偉仍將接受其禮節性拜訪。蓬佩奧也將向菅義偉傳達特朗普總統的問候。 美國國務院10月2日舉行電話簡報會，介紹蓬佩奧即將於4日到8日曆訪日本、蒙古、韓國，並參加6日在東京舉行的美澳日印四方外長會議。

電話會上，美國國務院負責東亞太平洋事務的助理國務卿史迪威談及菅義偉首相剛剛上任時指出：是再次確認基於共通的價值觀的和世界觀的兩國關係的絕好時機。 關於在美中在台海對立，台海局勢嚴峻，蓬佩奧會否會藉此之行突然訪問台灣，或者利用此次出訪，與台灣領導人進行視屏會面等問題，曾兩次被記者問及。史迪威說“此時沒有進一步的旅程要宣布”。 不過蓬佩奧2日表示：有關歷訪亞洲的日程是否適當正在繼續研究。表示可能會改變一些日程，而10月2日特朗普宣布感染新冠，蓬佩奧當天表示，自己和妻子的核酸檢測都是陰性。

據美聯社10月2日消息，蓬佩奧表示，當天自己和夫人前往克羅地亞訪問，在飛機降落杜布羅夫尼克20分鐘前他們就做了新冠檢測，檢測結果是陰性。 但是蓬佩奧是否算密切接觸者？今後的檢查結果會不會有變化？各個國家對他的接待是否有變，都十分引人注目。