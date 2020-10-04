中國-西藏和新疆遭遇相同的濫權？

在西藏，中國採取的措施接近在新疆自治區之所聞。強遷ˎ 軍事化教育營等等，超過50萬農村勞動者被迫成為僱員以期達到最高領導人制定的政治目標，以上都是一名德國學者為美國智庫詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）所作的一項研究的結論。

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據本台RFI法廣周日2020年10月4日的法文報道，德國學者Adrian ZENZ是最早明確提出當局在新疆少數民族問題上存在濫權的中國問題專家。他在接受本台RFI法廣記者Vincent.S採訪時做出如下表述。

Adrian ZENZ：中國政府把在新疆的做法用到了西藏。這是一套強制教育和職業再定位的計畫，極其的集中和軍事化。包括把生活在貧困線的藏族農ˎ牧民安置在包含軍事訓練的教育營，以便之後組織他們的職業調動。2020年初以來，分配下來的工作崗位經常是在西藏之外。當局執行的政策也是要推動這些貧苦勞動者放棄他們的土地和牲畜，讓給國家的集體企業。他們變成了股東，之後被中國工廠雇為職員。

這一過程和新疆的十分接近，尤其是把農村勞動者捉到軍事化教育的建築內。還有在從這類拘留營出來時的那些強行安置機制。這都是針對某一就改變傳統生活方式持保留的少數民族，旨在改變他們被當局所定性的“落後”。

短期的政治目標是要嫁接中國主席習近平的脫貧承諾。而貧困的衡量是依據所申報的收入，但藏族農ˎ牧民的收入很難確定。他們通常是自給自足，生活靠他們地里的產品和小生意就足以。當局無法接受這種不確定性。強迫這些民眾從事拿工資的工作，可以聲稱西藏民眾都已脫貧。

目標之二顯然是為了社會控制。西藏農ˎ牧民顯然難以控制，他們以獨立的方式生活，依照他們自己的日曆和地方習俗。這在當局眼中長期以來被認為是一種恥辱。這些新措施將很快能讓中國政府具有控制這些民眾的能力。

（完 - Fin ）

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