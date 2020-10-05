特朗普出院秀 疑問仍有?

美國總統特朗普確診住院引發全球震蕩與關注。儘管特朗普多次及時報告病情，並安撫情況良好，但圍繞特朗普病情與醫治一直有問號。根據美國媒體消息，特朗普已經於昨天出人意料出院回到白宮，稍後再回到醫院。特朗普是否完全痊癒，情況仍然並不明朗。特朗普沒有透露短暫出院的理由。

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據法新社報道，美國總統特朗普總統昨天稍晚搭車暫離軍醫院，回到白宮。

因特朗普途中高調向車外粉絲揮手示意，隨即招致醫界批評，控他為政治作秀不顧他人染疫風險。白宮表示，車隊出發前已採取適當防疫措施。據白宮發言人迪爾（Judd Deere）表示，這趟車程「很短」，特朗普是在車程「最後才向支持群眾揮手」，之後很快就返回醫院套房。

迪爾說，車隊出發前「已採取適當防疫措施」，以保護總統和支持他的人員，且是在醫療團隊評估安全後才放行。

特朗普短暫離開華府近郊的華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center），媒體影片顯示，特朗普戴着口罩坐在黑色休旅車後座，向窗外粉絲揮手致意。多名衛生專家隨即上社群媒體批評他「作秀」，還說這證明他什麼都沒學到。

華特里德國家軍事醫學中心主治醫師、喬治華盛頓大學急診醫學災難醫學負責人菲力普斯（James Phillips）推文說：「總統根本沒必要搭車，害得車內每個人現在都要隔離14天。他們可能會生病，可能會喪命。為了政治作秀，特朗普將他們性命置於險境，真是瘋了。」

法新社說，美國賓州大學醫學倫理及衛生政策系主任易曼紐（Zeke Emanuel）也推文批評特朗普不負責任，讓特勤局人員載着染疫的他，還拉上車窗，讓他們面臨不必要的感染風險，而這一切都是為了作秀。

據路透社消息，美國總統特朗普的醫生表示，特朗普可能最快周一出院，不過他的病情仍然不明，且外部專家警告稱，他的病況可能不輕。

特朗普自周五住進沃爾特里德國家軍事醫療中心後，已發布一系列視頻，好讓民眾確信他正在康復。美國已有740萬人感染新冠病毒，並有超過20.9萬人死亡。

他在周日發上推特的視頻中表示，“這是一個非常有趣的旅程。我對新冠病毒有了很多的了解。”

據該報道說，特朗普對抗民主黨人拜登的連任之戰打得辛苦，若病癒重回白宮可能有助於特朗普營造出一切正常的感覺。

根據路透社與益普索周日公布的一項聯合調查顯示，特朗普的支持率比拜登低10個百分點；約65%的美國人認為如果特朗普更認真對待新冠病毒，他原本可以不被感染的。

特朗普的醫生們表示，他的健康狀況正在好轉，他最早可能在周一回到白宮。

但他們在給特朗普治療時採用了類固醇地塞米松。這通常只用於最嚴重病例的治療。而且特朗普只注射了兩劑抗病毒藥物瑞德西韋，而注射療程要持續五天。

據白宮醫生Sean P. Conley周日表示，特朗普的狀況比他先前承認的要糟。Conley稱，特朗普在上周五早上發高燒，在他的血氧含量下降後，醫生讓他接受了供氧治療。