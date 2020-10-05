白宮新聞發言人麥肯內尼成最新進入確診名單之人

在美國總統特朗普宣布確診武漢肺炎後，白宮的感染人數持續擴大，白宮新聞發言人麥肯內尼５日成為最新一位加入確診名單的白宮官員。她發出聲明表示，今天上午確診，但她並未有任何癥狀，她也將開始自主隔離。

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白宮新聞發言人凱里·麥肯內尼（Kayleigh McEnany）周一（10月5日）發表推文稱，自上周四以來每天的測試結果持續是陰性，但她在周一上午測試的結果呈現陽性。不過沒有癥狀。

除了麥肯內尼外，到目前為止，多名美國政府官員、共和黨人測試結果呈陽性，他們是：特朗普總統夫人梅拉尼婭，白宮高級顧問希克斯（Hope Hicks），特朗普競選經理比爾·斯蒂芬（Bill Stepien），共和黨全國委員會主席羅娜·麥克丹尼爾（Ronna McDaniel），特朗普總統個人助理尼克·盧納（Nick Luna），共和黨參議員麥克·李（Mike Lee），猶他州共和黨參議員湯姆·提利斯（Thom Tillis），北卡州共和黨參議員羅恩·約翰遜（Ron Johnson），威斯康辛州前顧問凱莉安·康威（Kellyanne Conway），前新澤西州州長克里斯·克里斯蒂（Chris Christie）。

此外，美國亞利桑那州聯邦民主黨眾議員洛倫佐·塞拉（Lorenzo Sierra）周一（10月5日）因與新冠病毒（COVID-1）相關的併發症被送入華盛頓特區一家醫院的重症監護室（ICU）。

他幾天前曾經發推特說：“儘管始終採取了廣泛的預防措施，但我們還是被感染了。這表明COVID-19具有高度傳染性，並且仍然是非常真實的公共衛生問題。”