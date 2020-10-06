台立法院無異議通過“台美復交”、“求美助抗中共”議案

自台北方面消息，國民黨團10月6日在台立法院提出“政府應請求美國協助我國抵抗中共”及“與美復交”兩項公決案列為討論事項第一、二案，兩案在朝野無異議下，照案通過。

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台立法院院會周二無異議通過由國民黨立法院黨團提出的“與美復交”、“政府應請求美國協助我國抵抗中共”二項決議案。根當地媒體報道，“請求美國協助我國抵抗中共”提案指出，“鑒於共軍連續15天派軍機擾台，朝野各黨團共同呼籲中共必須自我剋制，停止一切挑釁行為，蔡政府宜儘速重新開啟對話，以緩解兩岸衝突，莫使台海緊張局勢再升溫。”提案稱，“長久以來美國一直是台灣軍力堅實後援，為強化中華民國國家安全及完善國防戰備，使台灣海峽現狀不因一方採取任意行為而改變，蔡政府應積極說服美國政府依照‘台灣關係法’精神， 一旦中共有明顯危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動時，在我國政府請求下，將前述中共舉動視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，並以外交、經濟與安全防衛等方式協助我國抵抗。”

此外，“與美復交”提案指出，“鑒於美國近期接連派出衛生部長阿查爾、國務次卿柯拉克訪台，並宣布對台多項軍售，以及近年美國對台灣的支持日益提升，陸續通過多項對台友好法案。在台美關係突飛猛進之際，政府應以美國與中華民國回復邦交作為對美外交目標，並積極推動。”據中央社報道，國民黨團當天下午發布新聞稿表示，“這二項提案的通過代表面對中共近來頻頻以軍機繞台、擾台，國民黨團必須向國際社會表達，台灣民眾面對武力威脅時共同的心聲。”

國民黨團稱，“維持兩岸和平”、“推動對美關係正常化”、“恢復中華民國與美國邦交”，一向是國民黨不論執政或在野都積極努力的目標及重大執政方針。今天提案通過，不只代表國民黨的態度，更說明朝野在議題上的立場完全一致。國民黨團稱，“日前外交部長吳釗燮才公開對外表示台灣並未規畫近期內與美國恢復外交關係，今天民進黨團卻又同意且支持國民黨團提案，希望總統蔡英文、吳釗燮說到做到，才不負國人期望，否則‘說一套做一套’，很快就會被全民看破手腳。”其還表示，“面對外在武力威脅，朝野一致對外，尋求美國依‘台灣關係法’協助抵抗也是符合台灣全體國人的最大利益。更希望藉此讓國際社會看到、聽到、體認到，台灣朝野上下不求戰，但也不懼戰的決心。”

國民黨主席江啟臣亦在受訪中表示，此次提案是請民進黨政府要求美國落實“台灣關係法”，一旦台海發生戰事，美方能具體採取什麼樣的外交、經濟以及軍事行動來協助台灣抵抗；“而民進黨口口聲聲說現在是台美關係最好的時候，那為什麼不復交？”對此，台總統府發言人張惇涵回應指，現階段的台美關係，最重要的還是“一步一腳印”，持續深化包括國防、經貿、政治等各項領域的實質合作關係。他稱，“只要方向正確、腳步踏實，台美會走得更穩健長遠。”

張惇涵說，“總統府的立場向來堅定，期許台灣不分朝野‘對內良性競爭、對外團結一致’，‘我們有決心，國土主權寸步不讓，我們也有決心，台灣一定會是區域和平穩定的良善力量’。”與此同時，台行政院長蘇貞昌亦就此表示，“台灣會跟美國從有外交關係，到沒有外交關係，都是國民黨搞的，現在國民黨終於良心發現，也是好事一樁。”