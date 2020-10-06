吉爾吉斯立法選舉賄票引抗議 總統說下令不準開槍 官方被迫宣布選舉無效

中亞和前蘇聯共和國的貧窮國家吉爾吉斯斯坦首都比什凱克（Bishkek）經歷了混亂和暴力場面，反對派抗議剛剛結束的立法選舉充斥總統陣營大面積賄選獲勝，從昨天星期一開始，抗議民眾不僅佔領政府所在地白宮，並攻佔議會，釋放了被關押的反對派。吉爾吉斯斯坦全國選舉委員會今天被迫宣布，立法選舉結果無效。

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據本台消息說，吉爾吉斯斯坦選舉委員會今天下令取消立法選舉的結果。該結果被該國反對派質疑。前往該國督選監票的歐安組織特派團團長托馬斯·博塞魯普（Thomas Boserup）證實反對派的指控是可信的，本次選舉中，大面積的賄票發生在總統支持的兩個政黨。

自星期一以來，聚集在首都Alo-Too中央廣場上的數千名示威者，要求取消選舉結果。選舉委員會周二取消了立法選舉的結果。

據當地消息說，昨晚比什凱克（Bishkek）混亂不堪，示威者衝破了政府機構大門，甚至入侵了吉爾吉斯斯坦所說的“白宮”即政府所在地。憤怒的民眾隨後席捲了議會，並釋放了監禁中的前總統阿爾馬茲別克·阿坦巴耶夫和其他反對派領袖。消息說總統府也遭到衝擊。

據吉爾吉斯斯坦總統SooronbaïJeenbekov今天說，他仍然控制局勢。而且總統聲稱已下達了不準開火和不準流血的命令。

警察顯然沒有遵守總統所說命令。消息說，示威民眾與警方爆發衝突，至少1人死亡，590人受傷，有消息說，受傷者中很多也是安保警方人員。

據本台消息說，吉爾吉斯斯坦的比什凱克（Bishkek）已經經歷了兩次革命，在2005年和2010年，示威者成功地將被指控腐敗的當局趕下了台。