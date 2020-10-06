經濟不景氣 金正恩號召會戰80天

朝鮮領導人金正恩下令全國展開80天的「戰鬥」，以在明年1月朝鮮勞動黨全國代表大會登場前，提振疲軟的經濟。

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據法新社今天報道稱，金正恩下令「戰鬥」80天，力求黨全代會前振興經濟。據朝鮮官方媒體說，金正恩是在執政的朝鮮勞動黨一場會議上做出這項決定。2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行及近日水患，都讓朝鮮本就不振的經濟雪上加霜。

朝鮮在舉行重大活動之前，下達強制性集體動員令有如家常便飯，民眾往往必須工作超長時間，並被賦予額外職務。而且朝鮮慣於使用奮鬥相關的軍國主義語彙及概念，這類動員就常被稱為「戰鬥」。但朝鮮中央通信社（KCNA）僅在韓語版本報導中使用「戰鬥」，在英語版本則改為較具外交意義的「運動」（campaign）一詞。

據朝鮮中央通信社表示：「我們付出極大的努力，完成歷史性壯舉，勇敢克服今年空前的重大考驗和種種困難，但我們不應為此沾沾自喜。」官方的宣傳說，「我們仍面臨不得輕忽的種種挑戰，也還有許多必須在今年內達成的目標。」

據法新社說，人民在這類「戰鬥」的參與程度受到嚴密監視，這也是衡量對政體忠誠度的標準之一；但維權團體過去曾譴責類似政治運動是強迫勞動。