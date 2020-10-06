美國大選投票預創新高 400萬人已投票 都投給誰現在無法知道

美國大選的提前投票數據顯示，在11月前投票的美國人數量創下新高，這暗示特朗普總統與民主黨競選對手拜登之間的這場對決，選民投票率可能創下紀錄高位。消息沒有涉及任何投票流向內容。

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據路透社今天報道說，近400萬美國人已投票，並指大選投票率料將創紀錄新高。目前距離11月3日的大選還有四周時間，據U.S. Elections Project編製的提前投票數據，超過380萬美國人已經投票，遠超過2016年同期的約7.5萬人。

佛羅里達大學負責該項目的Michael McDonald表示，出現這個變化是因為疫情背景下許多州擴大了提前投票和郵寄投票的渠道，同時選民也渴望能夠對特朗普的政治前景產生影響。據Michael McDonald指出，“我們從來沒有看到過這麼多人這麼早投票，”McDonald還說，“人們做出決定後投出選票，我們知道許多人很早已經做了決定，他們已經對特朗普做出評判。”

初期投票人數的激增促使McDonald預計，本次大選的總投票人數將約為1.5億人，占合格選民總數的65%，為1908年以來最高。

路透社說，拜登在全國民調中的支持率領先特朗普，不過在關鍵州的民調顯示，兩人的差距縮窄。

據McDonald稱，目前已報告的投票人數來自31個州；隨着更多的州在未來幾周開始提前現場投票和報告郵寄選票總數，這一數字將迅速攀升。除了大約六個州以外，其他所有州都在一定程度上允許選民提前現場投票。

該報道稱，路透社與益普索上周所作的一項全國聯合調查顯示，全美已有5%的民主黨人表示自己已經完成投票，相比之下已經投票的共和黨人僅有2%。大約58%的民主黨人計畫提前投票，而40%的共和黨人有此打算。