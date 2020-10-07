台灣國葬李登輝 選五指山長眠地

台灣前總統李登輝奉安禮拜今天上午圓滿結束，儀式簡單肅穆、莊嚴隆重；總統蔡英文、副總統賴清德進行禮敬儀式，台灣基督長老教會舉行禮拜，家屬恭扶骨罐入壙，國防部鳴葬槍、號兵司吹安息號，李登輝就此長眠五指山。

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據中央社今天報道，台灣前總統李登輝奉安禮拜今天上午圓滿結束，儀式簡單肅穆、莊嚴隆重；總統蔡英文進行禮敬儀式。

李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲，今天上午舉行奉安禮拜，全國公務機關下半旗一天。總統府尊重李登輝家屬意願，奉安禮拜僅有李登輝家屬參加，不另邀請貴賓，也不對外開放民眾參加。

據該報道，李登輝移靈車隊今天上午自翠山莊出發，李登輝的孫女李坤儀身着黑衣手捧骨灰罈、李坤儀夫婿趙贊凱手捧李登輝遺照，李登輝女兒李安妮等家屬也隨行送別李登輝最後一程。移靈車隊由警車與憲兵重機車隊開道，抵達五指山國軍示範公墓後，國軍示範樂隊、倒背槍禮兵、捧褒揚令及旗盒禮兵依序排列，後方接續由牧師、家屬列隊，樂隊奏喪禮進行曲。

中央社說，總統蔡英文率副總統賴清德、總統府秘書長李大維、總統府副秘書長李俊俋、內政部長徐國勇以及國防部相關將領等陪禮者迎靈。

送行人員安放十字架、遺像、國旗盒、褒揚令及骨罐；李登輝家屬在靈前獻花行三鞠躬禮，再由蔡總統禮敬獻花行三鞠躬禮，隨後由主禮官副總統賴清德率陪禮人員行三鞠躬禮。

李登輝奉安禮拜由台灣基督長老教會濟南教會主禮牧師黃春生及司禮長老闕盟昌主持，進行宣召、講道等基督教儀程。

據該報道，李登輝家屬並肩而坐，聆聽主禮牧師講道；黃春生提到，李登輝效法耶穌基督，為愛台灣獻身這片土地；他說，李登輝曾希望將骨灰灑在玉山，這表達對台灣土地的認同要與土地融為一體，他期待李登輝的玉山精神能感召台灣人為愛台灣而獻身在這片土地，無論先來後來，認同台灣、融入土地，活出玉山精神；李登輝希望台灣民主更深化、台灣人民更團結，這是對台灣愛與獻身的最後寄語。