吉爾吉斯斯坦選舉危機引發動蕩擴大 現內戰陰影

吉爾吉斯斯坦局勢愈發引發擔憂，儘管吉爾吉斯斯坦剛剛上任的政府總理辭職下台，昨天晚上緊急任命了新總理，但是全國局勢沒有平息，相反各地暴力風起雲湧，武裝威脅也擴大，評論擔心吉爾吉斯斯坦局勢失控，不排除有南北內戰危機。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台報道，儘管任命了新總理，暴力仍然在蔓延。自周日舉行有爭議的立法選舉以來，吉爾吉斯斯坦的動蕩趨勢加速了。抗議活動升級為與警察發生衝突後，至少有1人死亡，數百人受傷，抗議活動被取消。在星期二晚上，由爭議選舉後產生的政府總理辭職了，該選舉結果已經由全國選舉委員會宣布無效，該選舉被指控有大面積賄票。昨天晚上新任命的總理，是一名民族主義者，他早前遭當局以腐敗罪投入監獄。本次示威者衝擊政府所在地白宮，議會，也從監獄裡釋放了多名反對派人士，包括新任總理薩迪爾·賈帕羅夫（Sadyr Japarov），以及前總統阿爾馬茲·別克·阿坦巴耶夫（Almaz-bek Atambayev）。

賈帕羅夫是在首都比什凱克的一家酒店舉行的一次特別議會會議上被任命的，該議會由抗議者佔領。

據當地消息，吉爾吉斯斯坦各地出現騷動，武裝團夥四處活動，局勢有失控的危險。儘管總統稱掌控局面，但分析擔心總統地位脆弱。此次選舉危機由總統支持的政黨賄票引發。而且該國近年來多次政治運動，民眾抗議推翻多個總統與政府。吉爾吉斯斯坦問題專家還擔心，該國不排除南北對立，出現內戰的危險可能。