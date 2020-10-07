特朗普疫情撲朔迷離之際 美國大選今聚焦副總統候選人辯論 采玻璃擋板

美國總統大選共和黨副總統候選人彭斯與民主黨副總統候選人賀錦麗2020年10月7日在鹽湖城舉行電視面對面辯論。

美國總統大選共和黨民主黨候選人預計舉行3場面對面電視直播辯論，已經舉行的一場引發新冠病毒傳染的深度懷疑，而僅有的一場共和黨與民主黨副總統候選人的電視辯論，原先只是配角地位，今天上場卻悄然變得重要，因為美國疫情泛濫，美國民眾對特朗普染疫情況公報多有懷疑不相信，因而更多關注兩位副總統候選人的辯論。

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據路透社引述消息人士報道，美國兩黨副總統候選人辯論將豎立玻璃擋板以防疫。該消息人士稱，美國副總統彭斯和民主黨副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)在周三辯論時，兩人間將有一道樹脂玻璃擋板隔開，以減少新冠病毒傳播的風險。

這場兩黨副總統候選人間唯一安排的一場辯論將在鹽湖城舉行。

該報道說，最近幾天賀錦麗和彭斯的新冠病毒檢測都是陰性。彭斯周末時在家工作，沒有到白宮。幾名白宮職員及包括三名美國參議員在內的一些共和黨夥伴都檢測出陽性反應。

彭斯的發言人米勒(Katie Miller)稍早在一份聲明稿中表示，“如果賀錦麗參議員希望在她周圍圍上堡壘，那就來吧。”

賀錦麗的發言人辛格(Sabrina Singh)發推文回道，“有趣的是，@VPComDir米勒嘲笑我們在辯論台上想要有樹脂玻璃擋板，當她自己的老闆據稱是要主管新冠疫情專門小組的，應該也要提倡這麼做。”