美國副總統候選人直播辯論溫文但唇槍舌彈

2020美國大選唯一一場副總統候選人辯論美國時間7日稍晚登場，共和黨籍的副總統彭斯與民主黨候選人賀錦麗辯論對壘，相較特朗普與拜登的上周辯論大亂鬥，場面相當平和，但言辭里雙方都鋒芒畢露。據法新社，雙方激辯，因賀錦麗開篇就攻擊特朗普政府的疫情政策完全失敗，引導整場辯論充滿硝煙。路透社說，但這場辯論似乎不太可能改變競選軌跡，因為兩位候選人都迴避了某些問題，不過都避免那種會成為頭條新聞的失態。

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據路透社消息，在周三的美國大選副總統辯論會上，現任副總統彭斯與民主黨挑戰者賀錦麗開場不久就針對特朗普政府的抗疫表現展開交鋒，而且不斷進行激辯。此時白宮仍在努力遏制這場感染了總統和多名政要的新冠疫情。

這場辯論涉及許多政策，與上周混亂的總統辯論會截然不同。賀錦麗從醫療、經濟，再到氣候變化和外交政策等領域發起攻擊，而彭斯則對共和黨政府將近四年的執政表現進行辯護。

據賀錦麗在鹽湖城猶他大學舉行的辯論會上開場表示，“美國人民已經見證了我們國家歷史上最失敗的一屆政府是什麼樣子。”彭斯對此作出回應，為美國政府抗擊疫情的舉措進行辯護，包括特朗普在1月底對中國實施旅行限制的決定。當時中國是疫情的震中。彭斯說，“我希望讓美國人知道，從一開始，特朗普總統就把美國人的健康放在首位。”

兩位候選人之間相距12英尺(3.6米)，中間還隔着有機玻璃，這讓人想起這場已奪去21萬美國人生命並摧毀美國經濟的疫情。

賀錦麗扮演了作為副總統候選人的傳統攻擊角色，指責特朗普政府試圖在大流行期間廢除平價醫療法案，並指責特朗普在擔任總統期間每年只繳納750美元的聯邦所得稅。“當我聽說此事時，我還問，‘你說的是75萬美元嗎？’”賀錦麗說，她指的是紐約時報的調查。“答案是‘不是，是750美元’。”彭斯試圖把焦點轉至經濟和稅負政策來反擊她，彭斯說：“拜登上任第一天就會調高你的稅負。”賀錦麗回應稱拜登誓言不會對年收入少於40萬美元的人加稅。

彭斯還斷言拜登將禁用壓裂開採技術，而且會力行民主黨自由派人士所支持的大規模環保提案“綠色新協議”(Green New Deal)。不過，拜登已經表態會拒絕這麼做。

與上周三的總統辯論會一樣，副總統辯論會的話題主要圍繞疫情大流行及其導致的經濟下滑。

據路透社說，在被問及潛在疫苗時，賀錦麗稱她只相信科學家的話，而不是特朗普講的話，這位總統過去曾經鼓吹過未經證實的治療方法。賀錦麗稱，“如果是醫生說我們該用什麼疫苗，我肯定打頭陣去排隊等着用，”她說。“但如果是特朗普說的，那我絕對不用。”

彭斯予以回擊，指責賀錦麗削弱公眾對疫苗的信心。彭斯指責說，“我認為這是不對的，”他說。“別再拿人民的性命去玩弄政治了。”

據路透社，賀錦麗是出現在主要政黨總統選票上的首位黑人女性。她還在種族問題上攻擊彭斯，批評特朗普在上周與拜登辯論時拒絕了譴責白人至上主義者的機會。作為回應，彭斯則指責媒體將特朗普的話斷章取義，並稱特朗普已多次否定種族主義團體。

特朗普和拜登的年齡分別為74歲和77歲，無論誰當選都將成為美國歷史上年紀最大的總統。這使得副總統競選辯論更加受到重視，彭斯與賀錦麗都想展現出，自己有能力在需要時擔負起總統職責。特朗普近期確診新冠肺炎，讓這一問題更加突出。這兩名候選人也正努力爭取各自黨內的地位，不論11月選舉結果為何，兩人都被視做未來可能角逐總統大位的人選。

據該報道稱，拜登在全國性的民調中領先特朗普，路透/益普索對可能的選民所做的最新調查中，拜登支持率領先特朗普的幅度達12個百分點。調查顯示，在一些可能成為決定選舉勝敗的州，兩人的差距沒有那麼大，不過路透/益普索周三調查顯示，在關鍵的佛羅里達州，拜登的支持率領先。

賀錦麗站上她政治生涯的最大舞台。她是加州參議員，拜登在8月選擇她擔任副手。她是移民的女兒--父親來自牙買加，母親來自印度；她也是首位被主要政黨提名為副總統候選人的黑人女性，也是首位亞裔獲得此一提名。法新社說，若勝選將成為白宮史上最位高權重女性的賀錦麗，完全不浪費時間，猛批川普防疫失職；新冠疫情在美國奪命逾21萬，高居全球第一。

彭斯曾經擔任眾議員及印第安納州州長，也曾是一名保守派電台主持人，他在2016年大選與當時的民主黨副總統提名人凱恩(Tim Kaine)辯論，而在特朗普混亂的任期當中，彭斯不斷地為特朗普辯護。據法新社，彭斯還痛批，若拜登與賀錦麗勝選，將意味美國人需繳更多稅、社會有更多管制、禁止開採油頁岩、放棄化石燃料、重創美國能源、讓美國經濟屈服於中國等。