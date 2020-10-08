美國警告中國不要試圖武攻收復台灣 再提“戰略模糊性”政策

美國國家安全顧問奧布萊恩(Robert O’Brien)警告中國，不要試圖以武力收復台灣，他說兩棲登陸是出了名的困難，而且美國將如何回應有很多不明確的地方。奧布萊恩鼓勵台灣需要在軍事上“把自己變成一隻豪豬”，因為“獅子一般不喜歡吃豪豬。”

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據路透社報道稱，美國警告中國勿試圖武力收復台灣，並強調美國將如何回應很“不明朗”。美國國家安全顧問奧布萊恩是在內華達大學拉斯維加斯分校的一次活動中如此表示。奧布萊恩指出，中國正在進行大規模的海軍建設，其力度很可能是自第一次世界大戰前德國試圖與英國皇家海軍競爭以來從未見過的。

奧布萊恩說，“大舉發展海軍的目的之一是獲得將我們趕出西太平洋的能力，並使他們可以在台灣進行兩棲登陸，”他說，“但問題是兩棲登陸是出了名的困難，”奧布萊恩稱，他指的是中國大陸和台灣距離100英里(160千米)，且島上鮮有適合登陸的海灘。奧布萊恩認為，“這不是件容易的事，而且關於中國攻擊台灣，美國將會如何回應，也有太多的模糊性，”當他被問及如果中國試圖並吞台灣，美國有哪些選項時表示。

據路透社說，關於美國是否會出手保護台灣的問題，奧布萊恩指的是美國長期的“戰略模糊性”政策。美國依法必須向台灣提供捍衛自己的工具，但在中國攻擊時是否進行軍事干預則不明確。美國若軍事干預，可能導致與北京的衝突更加擴大。奧布萊恩的談話正值中國大大加強了台灣附近的軍事活動。在美國11月3日總統大選前，中美關係陷入了數十年來的低點。

據該報道，奧布萊恩重申，美國呼籲台灣增加防衛支出，並推進軍事改革，向中國大陸表明動武的風險。奧布萊恩說，“你不能只花費GDP的1%，而台灣防衛支出僅佔GDP的1.2%，只憑這樣就想擊退中國大陸。而中國正進行70年來最大規模的軍力提升，” 他說，台灣需要在軍事上“把自己變成一隻豪豬”，並補充稱：“獅子一般不喜歡吃豪豬。”

據美國負責東亞地區的高級國防官員周二表示，台灣計畫明年增加14億美元防衛支出還不夠。他說，台灣需要投資於提升各方面能力，包括增加部署海防巡航導彈、水雷、快速攻擊艇、移動火炮以及高端偵察設備。