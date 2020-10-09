特朗普稱不滿蓬佩奧未能即時解密希拉里郵件 蓬：我們正在照做

美國總統特朗普10月8日在接受福克斯新聞專訪時，就前國務卿希拉里在美國國務院任職期間發生的“電郵門”所涉及信息，未能依照他的命令得到即時解密而表達了對現任國務卿蓬佩奧的不滿。對此，蓬佩奧9日在採訪中表示，“我們正在解密相關信息，使美國人民都能對此有所知情。”

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特朗普周四在接受福克斯商業頻道主持人，瑪麗亞·巴蒂羅姆（Maria Bartiromo ）的《與瑪麗亞共度晨光》節目的專訪時談到，4年前美國總統大選前發生的希拉里“電郵門”事件的電郵仍保留在國務院，作為部門領導，蓬佩奧尚未將這些信息公之於眾，這則令人“非常傷心”。特朗普說，“事實上，我就這一問題對他並不十分滿意”。他續指，不明白為什麼蓬佩奧還未將這些有關希拉里“電郵門”的信息公之於眾。特朗普說，“忘了它們是機密文件的事實，開始（解密）吧”。他還在周五早上受訪時再次提及希拉里曾私自刪除了34000多封郵件，“不管它們是否是非常具有保密性的文件”，應被公之於眾。

距離美國大選僅剩三個多星期的時間，特朗普已在10月6日下令不經修改地解密所有涉及美政府對“通俄門”調查的文件，以及有關希拉里“電郵門”事件的聯邦調查文件。蓬佩奧周五在接受福克斯新聞專訪時被當面問到了這一問題。主持人問，“國務院現在對希拉里郵件問題的調查進展到何種程度？”。對此，蓬佩奧表示，自己擔任國會議員期間曾參與過眾議院班加西委員會對希拉里“電郵門”的調查。他說，“我們擁有這些郵件，我們正在披露它們。我們將把這些所有的信息都公佈於眾，讓美國人民都能看到”。

蓬佩奧還再次介紹了希拉里“電郵門”的事件經過，後者如何在擔任國務卿期間將秘密信息存在個人郵箱的服務器上。他稱，“希拉里應從未這樣干，是不可被接受的行為”。他並指俄羅斯、中國和朝鮮都希望能獲取這樣的信息，而希拉里在擔任國務卿期間在這方面有所瀆職。面對主持人追問，總統擁有解密任何文件的權力，“如果他願意的話，他是否能公布這些（郵件）”。對此，蓬佩奧回答說，“絕對是這樣的，我們將到達那一部，我們將披露這些信息使所有的美國人都能看到。”

面對主持人隨後提出，如此披露秘密信息，是否會存在安全隱患？蓬佩奧指，從跟隨特朗普過去的近4年經驗來看，其從不會將相關的工作人員置於險境。他說，“我們將以保護情報來源的方式將這些信息公布”。面對這一程序是否會在大選前完成的追問，蓬佩奧回答說，“我們將儘快進行”。據悉，特朗普在周四的採訪中還表達了對另兩名重要內閣成員，司法部長巴爾和聯邦調查局局長克里斯托弗·雷的不滿。分析人士指，這則是因為在特朗普看來，巴爾未能儘快對“通俄門”調查中民主黨人可能存在的犯罪行為展開調查，而克里斯托弗·雷日前在國會出席有關大選安全的聽證期間多次強調俄羅斯干預今年大選的風險。俄羅斯和“通俄門”則是民主黨人最喜歡的選戰話題和境外假想敵。