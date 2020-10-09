蔡英文雙十演說：堅持主權民主 有決心維持兩岸穩定

台灣總統蔡英文將於10月10日發表今年的“雙十演說”。據悉，她將在演講中強調，堅持主權及民主的原則不變，但策略上將靈活應變，更將積極參與未來國際和區域新秩序的建立。就印太地區及兩岸局勢變化，她還會指出要堅守原則，有決心維持兩岸關係的穩定，但 這是彼此共同的責任。

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據中央社報導，中華民國109年國慶典禮將於當地時間周六上午舉行。其主題是“2020民主台灣．自信前行”，活動期間將由“在台防疫有功代表及台北醫學大學合唱團共同領唱國歌，防疫英雄車隊，以及F-16V、雷虎小組等戰機過場等演出。”作為活動的重要環節，蔡英文屆時的講話內容也備受注目。據台總統府傳出的消息，蔡英文演講的主題已定為“團結台灣，自信前行”，內容分為4個部分。她將在第一部分中提出，台灣防疫成果貢獻國際，並會感謝防疫英雄對台灣的付出，也將以此闡述全球疫情危機，讓國際社會看見台灣“堅韌之島”的面貌，越來越清晰，也比過去任何時期都更加亮眼。

此外，蔡英文會在第二部分闡述新形勢下的“新台灣經濟戰略”。她會說明，“台灣雖是疫情下全球少數維持經濟正成長的國家，但全球疫情仍嚴峻的情勢下，必須對疫情後的全球經濟發展，在過去各項產業政策及國際經貿合作基礎上超前部署，打造台灣人期待的新台灣經濟”。報導指，所謂新台灣經濟則包括3大策略：“第一、全方位投入供應鏈重組，讓台灣成為全球供應鏈不可或缺的關鍵力量；第二、打造台灣成為國際資本、人才及數位技術彙聚的重鎮；第三、全力落實經濟社會的均衡發展，讓台灣經濟發展的成果讓全體國人所共享。”

隨後，蔡英文會在第三部分指出，“以堅實國防維護國家安全。她將再次強調，堅實的防衛決心和實力，才能保障國家安全並維護區域和平”。她也將再次揭示打造堅實國防的重點任務，諸如：“強化防衛戰力現代化、加速提升不對稱戰力、提升國軍專業素養、建立有效後備戰力等，並與周邊國家強化安全夥伴角色，透過各項方案，讓全民國防更為堅實，以維護國家安全。”

另在第四部分，蔡英文將提出台灣用積極作為參與區域合作。她將會強調，要將變局的試煉，轉化為歷史的機遇。堅持主權及民主的原則不變，但策略上將靈活應變，更將積極參與未來的國際和區域新秩序的建立，不但要維持和平及促進繁榮發展，也要將進步及良善的價值，推廣到全世界。

值得注意的是，面對當前全球都高度關注的印太及兩岸局勢變化，蔡英文將重申堅守原則，有決心維持兩岸關係的穩定，但這是彼此共同的責任。演講最後，她會表示，台灣人民對於和平穩定與繁榮永續的主流民意正趨向一致。講話中，蔡英文預計還會對國民黨近日在台立法院中採取的相關表態提出讚賞，並將強調“團結的台灣將是強大的台灣，各政黨對內民主競爭、對外團結一致，引領台灣前進。”