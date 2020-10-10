民主黨前駐華大使：拜登若當選美中關係將得到重置

曾在2014至2017年美國前總統奧巴馬任期內擔任過駐華大使的馬克斯·鮑克斯(Max Baucus)10月8日在受訪時表示，如若民主黨總統候選人拜登當選美國總統，美中關係將得到重置，拜登也將以“更為傳統的”方式處理與北京的關係。

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作為由特朗普總統任命的布蘭斯塔德（Terry Branstad）大使的前任，鮑克斯在採訪中稱，“對於中國問題，我認為你將看到一些重置”。他在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時說，“你會看到總統採用靜默外交，拜登不會使用他的推特帳戶來影響外交政策。 相反，它將（表現得）更加傳統”。作為民主黨內聲援拜登當選的前資深參議員和支持者之一，鮑克斯認為拜登在上台後會更願意與西方的盟友合作，包括亞洲的日本、韓國和澳大利亞。他說，“這是拜登總統任下的一大區別”。

鮑克斯說，如果拜登贏得選舉，他將首先將注意力集中在處理美國國內問題。他續稱，“拜登將不急與中國重建關係。他將首先專註於美國經濟，首先專註於找回就業，專註於戰勝病毒。”此外，鮑克斯補充說，“即使我們看到（美中之間）有許多重要的政治言論你來我往，但我認為（雙方的）關係比表面上更為牢固”。他指出，這是因為美中兩國相互都存在投資和商業利益。他說，“這是一個互補的經濟關係”。鮑克斯說，“中國人希望買我們的大豆養豬，他們希望在中國生產半導體，我們美國人希望能夠將大豆賣給中國的豬商。我們想賣出我們的半導體。”