中國古巴等篤定入選聯國人權委會全球人權組織籲阻止

下星期二聯合國人權委員會將進行改選，一個由歐美非政府組織組成的聯盟呼籲聯合國會員國必須阻止中國、古巴、俄羅斯、沙特阿拉伯、巴基斯坦以及烏茲別克當選成為這個委員會的成員國。這個非政府組織聯盟認為上述國家本身的人權紀錄以及在聯合國有關人權議題的投票紀錄在在證明他們“欠缺資格”成為聯合國人權委員會的成員。

廣告 繼續瀏覽後續

位於日內瓦的“聯合國觀察”行政總裁紐爾（Hillel Neuer）說：“投票給這些獨裁國家作為聯合國仲裁人權議題的法官，等於是找一群縱火狂擔任救火員。”聯合國觀察、人權基金組織以及瓦倫伯格人權中心日前發表一份30頁的聯合報告，內容詳細列出上述國家踐踏人權的紀錄。

根據這份報告指出，古巴和俄羅斯在其所屬的地區，儘管技術上需要97票贊成才可入選，但由於該區缺乏競爭對手，他們基本上已篤定當選。

亞洲區是唯一有競爭的地區，4個空缺有5個競選國，但紐爾說：“由於中國、巴基斯坦、沙特阿拉伯在聯合國擁有強大的勢力，他們也差不多肯定當選。”

他說：“聯合國最高的人權組織將選出一個政權，它把100萬維吾爾人關進集中營、逮捕和打壓向外發出病毒警報的人以及扼殺香港自由，在邏輯上這荒謬的，在道德上是猥褻的。”

紐爾又說：“沙特阿拉伯2019年一共執行184宗行刑，俄羅斯暗殺記者和毒害意異見者，而古巴是一個警察國家。”

瓦倫伯格（Wallenberg）人權中心主任、前加拿大司法部長科特勒（Irwin Cotler）說，全球民主國家必須聯手維護聯合國人權委員會成立的宗旨，而非助紂為虐。