中國海警船在釣魚島水域欲接近日本漁船

根據日本第11管區海上保安本部(那霸市)的消息，在10月11日上午10點47分左右到48分左右，在沖繩縣石垣市的釣魚島（日本稱為尖閣諸島）的大正島海上，日本認為是領海的區域，中國2艘海警船相繼進入。顯示出要接近該島海面上的日本漁船（9·7噸，船員3人）的動向，日本海上保安廳巡視船進入中國海警船和漁船之間，確保日本漁船的安全。中國海警船進入日本認為是領海的區域是8月28日以來首次。

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日中最近圍繞釣魚島問題又發生對抗。

日本沖繩縣石垣市10月1日把該市行政區畫所含的釣魚島（日本稱為尖閣諸島）地址的名字從“登野城”變更為“登野城尖閣”。市議會6月以多數贊成通過了更改名字的議案。主張擁有主權的中國大陸和台灣對此表示抗議和反對。

中國國家海洋局所屬“國家海洋信息中心”，10月3日開始，在釣魚島專題網（www.diaoyudao.org.cn）。正式開通上線釣魚島數字博物館。

日本官房長官加藤勝信在10月5日午前的記者會上表示，已通過外交渠道要求中國政府削除該網站。

加藤指出：中國方面沒有將我國固有的領土尖閣諸島做成網頁的理由。這種基於中國方面單方面的主張是完全不可接受的。

在10月9日中國外交部發言人華春瑩主持的例行記者會上，《環球時報》記者問：10月5日，針對中國釣魚島數字博物館，日本內閣官房長官加藤勝信稱，“中方沒有資格開設釣魚島相關網站，日方已通過外交途徑對此表示抗議”。我還了解到，10月1日，日本沖繩縣石垣市啟用了釣魚島所謂“行政區畫”新名稱。開設中國釣魚島數字博物館是否可以理解為中方針對日方所謂“更名”的回應？

華春瑩回答說：釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，這是建立在充分的歷史和法理依據基礎上的。中方基於主權立場開設釣魚島數字博物館，日方無權說三道四。

日方企圖通過所謂“更名”挑釁中國領土主權，這是非法的、無效的，不能改變釣魚島屬於中國的事實。