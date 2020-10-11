公務員今年入職須宣誓效忠惟工會擔心“講錯話要坐監”

公務員事務局將發通告，要求今年7月1日或以後入職的公務員簽署聲明，確認擁護基本法和效忠特區。公務員事務局長聶德權日前表示，如公務員違反誓言，“或者有推翻現屆政府的意圖”。明報引述法律學者認為“推翻”政府需涉及武力手段，形容聶的說法是“非友即敵”，不容異見，思維令人擔心。有公務員工會稱內部憂慮“講錯說話要坐監”，窒礙有才能的新一代加入政府。有議員則擔心日後港台節目不可有不同聲音。

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聶德權在一個電台節目上表示，港區國安法第六條要求就任公職要宣誓或簽署文件，確認擁護基本法和效忠特區，首階段要求今年7月1日後入職的公務員簽署聲明，下一階段是試用期的公務員，現職公務員的安排待落實後再公布。港府建議大部分公務員簽署聲明，職位較高級的公務員，例如常務秘書長和部門首長則要宣誓。

對於聲明內容，聶德權表示，擁護基本法及效忠特區是“基本”，擁護基本法即是落實一國兩制，若不能認同，“問題真的好大”。他說政策制訂過程中，公務員應參與討論、表達想法，政府決定推行政策後，公務員的責任是推動、落實和宣傳，執行過程不應被看到其個人想法、信念與有關政策構成衝突，包括觀感，“當然亦不可以公開持相反意見”。

聶德權形容違反誓言很嚴重，門檻亦相當高，“不擁護基本法及效忠特區，是否不支持一國兩制？不認同香港是國家一部分？或想推翻現屆政府的意圖？”他續稱，如公務員違反聲明至違法程度，會由法律處理，包括港區國安法；若公務員的言行有違公務員守則，會按現有機制處理，最嚴重可革職。

明報引述公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，工會爭取僱員利益，有時立場與政府的決定相違，例如薪酬調整，擔心工會號召公務員抗議會因“唱反調”而遭紀律處分，他盼政府訂出清晰指引，否則公務員將無所適從，“現在同事茶餘飯後都講，不是怕被炒，最怕講錯說話要坐監”。他說政府此舉嚇怕新一代，“『有料』都不想加入政府”，又稱在外打工違反指引最多被解僱，打政府工則要擔心隨時背負刑責。

對於聶德權指公務員違反誓言，即不支持一國兩制，甚或有推翻政府的意圖，港大法律學院講座教授陳文敏告訴明報，“推翻”是以武力手段推翻政權，但違反誓言則有很多原因，兩者在邏輯上不連接，形容聶的說法是“非友即敵”，屬共產黨思維，不容許持有不同意見，認為這種思維值得擔心。

中大政治與行政學系副教授馬嶽認為，關鍵在於政府如何界定不擁護基本法，例如是否包括參與反政府運動和聯署。他說，公務員作為公民，有反對政府或不同意政府的自由，而反對政府與推翻政府是兩回事，若政府不清楚說明，對公務員的個人自由有很大影響。

民主黨林卓廷批評聶德權的說法“上綱上線”，“想不到一個資深政務官講出這種極左思想”。對於聶指公務員不應與政府唱反調，林質疑政府要公務員做“yes man”。他稱，2003年政府要求公務員減人工，公務員上街遊行，質疑日後不可再出聲。他又擔心日後港台節目不可有不同聲音。