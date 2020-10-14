江啟臣：中共利用媒體操作間諜案 蘇貞昌：台灣早不做這種事了

針對中國大陸央視等官媒連日對多個“台灣間諜案”的xuan'c報道，中國國民黨主席江啟臣10月14日回應指，“目前兩岸關係形勢惡化，中共當局利用媒體操作間諜案，不但未能給予當事人合理的審判機制，更無助於兩岸溝通，反成為民進黨操作反中情緒的工具”。台灣行政院長蘇貞昌也表示，“台灣早不做這種事了”。

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繼台灣人李孟居、台籍學者鄭宇欽後，央視13晚通過《焦點訪談》節目再次跟進了“台灣間諜案”話題，以電視認罪的手法，指控2018年下半年在中國失蹤的台籍學者蔡金樹及施正屏涉及“間諜”案。據悉，蔡金樹更已於7月被陸方法院判刑4年。據中央社報導，台陸委會稍後發表聲明回應指，“嚴厲譴責中共企圖干擾台灣社會、恫嚇台灣人民的粗劣行徑”。陸委會表示，“中共接二連三對台灣從事兩岸交流人士，以所謂破獲間諜名義，濫抓並編造子虛烏有、羅織入罪的劇情，一再惡意政治炒作，刻意破壞兩岸關係與正常學術交流”。

陸委會稱，“中共近日自導自演所播報的事件，屬於一般公開資料收集及正常學術交流範疇，陸方無限擴張間諜行為的適用，傷害兩岸正常學術交流往來，嚴重破壞兩岸關係正常發展。”聲明還警告中共當局，“立即停止此種惡劣操作，同時提醒台灣民眾參與兩岸交流將出現潛在風險。”同樣就這一事件，江啟臣亦在國民黨中常會上表示，對岸官方媒體連續3天發布台諜竊密案的訊息，呼籲台當局全力交涉，讓無辜者及早回台。

江啟臣說，希望大陸有關部門，應該思索異議份子與間諜的差異，充分保障當事人應有的權益，並以公開透明的態度和符合程序正義的作法，妥善處理相關案件。江啟臣指出，“目前兩岸關係形勢惡化，中共當局利用媒體露出操作間諜案，不但未能給予當事人合理的審判機制，更無助於兩岸溝通往來，反成為民進黨操作反中情緒的工具。總統蔡英文在國慶談話所提兩岸對話的善意，有如流水，瞬間淹沒在側翼的喧囂與爭執中，沒有留下半點痕跡。”

江啟臣稱，在兩岸惡意螺旋持續升高的同時，國民黨更認為，兩岸持續溝通，增加互信的意見，不應該成為被攻擊的對象。國家的執政者，不但要有忍受刺耳聲音的雅量，甚至應該勇敢捍衛不同意見的發言權。呼籲兩岸的執政黨，都應該展現包容異己的高度，尊重不同的意見，慎重面對現在的艱困局勢，共同思索兩岸和平發展。

此外，蘇貞昌亦在接受媒體採訪時談到，“台灣已經自由民主開放很久了，不做、也不必做這樣的事，不必疑神疑鬼”。他說，“中國老是用莫須有人或事，來污衊、製造恐怖，中國是極權國家，老是做這種滲透破壞的事，自己這樣做還以為別人也這樣做。”另在北京方面，面對媒體就該系列事件追問，大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三回應指，“偵查機關已將涉案者關押地點通知家屬，並代聘律師，但因案件涉及國家秘密，依法不公開審理。”