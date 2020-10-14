英國脫歐過渡期不到百天 歐盟峰會將討論歐英等議題

英國脫歐過渡期還剩不到100天，歐英貿易協議是否破局進入倒數計時。歐洲聯盟成員國領袖15日舉行高峰會，英國脫歐自然將成討論焦點。

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歐盟各國領袖10月15日及16日將在比利時布魯塞爾舉行峰會，根據歐洲理事會周三下午公布的議程，各國領袖將針對英國脫歐、氣候變遷、2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗開發等議題交換意見。

中央社報道說：最受矚目的議題是英國脫歐，各國領袖在聽取歐盟脫歐談判首席代表巴尼耶（Michel Barnier）簡報後，將進一步討論未來歐英關係具體安排。

今年1月31日英國應在形式上脫離歐盟，但至今年12月31日止都還處於過渡期，必須遵守歐盟經貿規則，雙方今年展開多輪談判協商未來經貿協議等關係安排，但雙方在漁業問題、公平競爭保障等方面的分歧仍大，實質進展有限。

法國過去一再強調在英國海域保有配額權，警告不會以犧牲法國漁業換取達成更廣泛的貿易協議，總統馬克龍15日出席峰會時是否重申堅持該立場，是歐英談判能否有更大彈性空間的觀察指標之一。

隨著英國脫歐臨近，雙方能否及時達成貿易協議談判，還是在無協議破局下分開，已進入倒數攤牌階段。到目前為止，歐盟方面仍希望有進展，德國總理默克爾昨天表示，歐盟想要與英國敲定脫歐貿易協議，希望在短時間內能實現這項目標，但她也表示，萬一沒達成協議，也必須做好準備。