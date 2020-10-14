陳同佳或動作赴台 香港宗教官員管浩鳴現身台灣駐香港辦事處

香港聖公會教省秘書長管浩鳴今天現身台灣駐港辦事處，代替港女命案兇嫌陳同佳申辦前往台灣的簽證，中央社說，但未知申辦是否順利。陳同佳本人沒有現身台灣駐香港辦事處。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，管浩鳴現身駐港辦，代陳同佳申辦赴台簽證，現未知下文。管浩鳴是在今天下午前往台灣駐港機構、台北經濟文化辦事處，相信是為陳同佳代辦相關簽證；陳同佳早前曾公開說，願意赴台投案。

據了解，香港聖公會教省秘書長管浩鳴今天現身台灣駐港辦事處，代替港女命案兇嫌陳同佳申辦前往台灣的簽證，但未知申辦是否順利。

管浩鳴下午前往台灣駐港機構、台北經濟文化辦事處，相信是為陳同佳代辦相關簽證；陳同佳早前曾公開說，願意赴台投案。不過，陳同佳本人下午沒有隨同現身，目前未知管浩鳴申辦過程是否順利或已完成。

中央社說，兩年前，陳同佳涉嫌在台殺害香港女友潘曉穎返港後，因為盜用死者的銀行存款被捕，並因洗黑錢等罪被香港高等法院判刑29個月，扣除被警方拘留的時間，去年10月23日出獄。陳同佳出獄後曾對外表示願意赴台投案，之後他保持低調，一直與他保持聯絡的管浩鳴偶爾說明陳同佳近況。管浩鳴近日說，陳同佳赴台投案的意願未變。

據該報道，潘曉穎的母親近期不斷接受媒體訪問，促請陳同佳早些赴台自首。