北京維權律師余文生入獄千日 其妻許艷會見美歐六國人權官員

2020年10月13日， 維權律師余文生妻子許艷（右三）與另一律師覃永沛的妻子鄧曉雲（右二）在北京與美國、歐盟、加拿大等六個國家的人權官員會面.介紹案件最新進展。

中國維權律師余文生因“煽動顛覆國家政權”罪被判刑4年，他的妻子許艷在本周二會見美國、加拿大、法國、荷蘭、瑞典與歐盟6國人權官員，以尋求國際聲援。

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在2017年10月18日中共十九大開幕當天，中國維權律師余文生髮布一封公開信：《建言中共十九大罷免習近平、全面推行政治體制改革》，余文生律師當夜被抓捕。2018年年初，余文生再次在北京被當局帶走，到今年10月15日，是余文生遭當局羈押第1000天的日子。

本周二（10月13日）的會面是在北京歐盟使館裡舉行，參加會見的還有另一位維權律師覃永沛的妻子鄧曉雲。她們介紹了余文生和覃永沛兩位律師案件的情況，請求美歐六方的關注，尋求國際聲援。

余文生是2015年“709大抓捕”案件的辯護律師之一，曾為王全璋等多名同行辯護。王全璋早前已重獲自由，但余文生自2018年被帶走後，再也沒有見過家人。他的妻子許艷表示，家屬至今無法與被關押在徐州看守所的余文生會面，余文生是否遭受酷刑，身體健康狀況等問題令人擔憂。

余文生律師去年被當局判處4年有期徒刑後，不服上訴，但目前健康狀況持續惡化，上訴過程也一波三折。他最近再度獲安排與代理律師會面。據許艷介紹：與兩個月前比較，余文生右手的傷勢明顯惡化，並連續咳嗽了20多天，右邊的一顆大牙掉了，左邊的牙齒不能嚼東西，很難吃飯。”

遭中國當局以“煽動顛覆國家政權”等罪名羈押的人權律師余文生，代理過多位“709案”被捕維權律師，並公開呼籲修憲改革，2018年11月余文生獲得德國和法國政府聯合頒發的人權法治獎項。