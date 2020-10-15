特朗普透露小兒子或染新冠病毒 無癥狀

美國總統特朗普周三提到小兒子曾經感染新冠病毒一事，但將其作為美國學校應儘快重新開放的理由。原定於今天周四舉行的第二場大選辯論會已經取消，取而代之的是特朗普與拜登各自在電視轉播中隔空較勁。美國國家廣播公司(NBC)稱，特朗普在邁阿密的活動將以戶外的形式舉行，以防止新冠病毒傳播。

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據路透社說，特朗普呼籲學校儘快複課，並用小兒子事例淡化新冠恐懼。美國總統特朗普周三提到小兒子曾經感染新冠病毒一事，特朗普是在愛荷華州拉票的時候提到其兒子巴倫，他此行是為了提高在幾個戰場州的支持率。他在2016年競選時拿下了這些州，但在距離選舉日僅剩約三周之際，這次有可能在這些州輸給民主黨總統候選人拜登。

美國第一夫人梅拉尼婭(Melania Trump)周三稍早表示，她和特朗普確診感染新冠肺炎後，他們14歲的兒子巴倫新冠病毒檢測也曾呈陽性，但沒有癥狀。她並稱，她和巴倫後來的檢測結果都已為陰性。

路透社說，共和黨籍的特朗普在全國和一些主要州的民意調查中落後於拜登，他在愛荷華州得梅因機場的一次集會上特意談到了巴倫。特朗普說，“我甚至認為他並不知道自己曾經感染，”他說。“因為他們很年輕，免疫系統很強。”據特朗普說，“巴倫的測試呈陽性。不久，比如兩秒鐘之內，他現在就沒事了。他現在的測試呈陰性，對嗎？因為它發生了。人們染上了，然後又好了。讓孩子們回到學校，我們必須讓孩子們回到學校。”

特朗普試圖說服各州重新開放學校並恢復正常運行，但教師工會反對此舉，認為教師可能被學生感染。

特朗普周四仍將在北卡州與佛州，周五將在佛州與喬治亞州造勢，周六將於密西根州與威斯康辛州發表談話。他在2016年大選拿下了這幾個州，但目前面臨被拜登奪走的危險，特朗普可能因此連任失利。特朗普預計周六晚間會待在拉斯維加斯，然後展開西部的行程。

據該報道，路透社/益普索聯合調查顯示，特朗普周三在關鍵戰場州佛州的支持率為47%，與拜登的49%不相上下，信賴區間為四個百分點，不過拜登在全國可能投票者中的領先優勢達10個百分點。

原定於周四舉行的第二場大選辯論會已經取消，取而代之的是特朗普與拜登各自在電視轉播中隔空較勁。美國國家廣播公司(NBC)稱，特朗普在邁阿密的活動將以戶外的形式舉行，以防止新冠病毒傳播。