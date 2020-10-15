美國總統大選已經有1400萬選民提前投票

2020年10月15日，美國大選提前投票的第一天，在美國的北卡羅來納的城市 Durham,選民前往投票 。

美國2020總統大選，選民熱情空前高漲：在離總統選舉11月3日投票日3周左右的時間，已有1400萬選民提前投票。

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《國會山報》報道說：提前投票的選民人數約佔2016年總投票數的10％。在一些州，投票比例比較高：其中佛蒙特州有9萬6千人參加了投票，佔2016年該州投票人數的近30％；在威斯康星州、南達科他州和維吉尼亞州，投票率已達到2016年總統選舉水平的25％。

而據Buzzfeed網站報道，喬治亞州提前投票的選民較2016年增長了40％以上，12日是提前投票的第一天，票數就達到12萬8590。得克薩斯州哈里斯縣（Harris County）的第一天投票人數達到了創紀錄的6萬8千人。

《紐約時報》報道：有選民表示，他們選擇11月3日之前提前投票，是認為這次大選有歷史意義，並且因為擔心新冠病毒傳播和憂慮郵遞選票會出問題，。

喬治亞州的弗洛伊德縣（Floyd County）提前投票的選民12日面臨長達數小時的排隊；在亞特蘭大，一些選民報告說，他們等了十多個小時才有機會進行提前投票。

調查發現，選民投票熱情高漲的原因似乎更多的是對國家發展方向的擔憂：大約50%的人說，他們的生活比4年前好，34%的人說他們的生活比4年前差；58%的人說美國的情況比4年前更糟，而38%的人說美國的情況更好。