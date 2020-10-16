泰國-大學生不畏緊急狀態繼續示威

在大學生的號召下，泰國又有青年走上街頭。周四，數千示威者佔據了首都曼谷的市中心。示威者不顧緊急狀態，堅持要求政府下台，實行改革。

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據本台RFI記者Carol.I周五早上（2020年10月16日）發自曼谷的報道，10月15日周四晚間，數千示威者走上街頭，向當局表示他們不害怕緊急狀態。泰國現已禁止五人以上的集會和發布與示威者有關的信息。

泰國示威者堅持訴求

泰國示威者還是出現在了街頭，儘管缺乏領袖，因為，幾乎所有領袖人物都已在周四早上被捕了。示威者感到不安，但堅持訴求：要政府下台，重新修憲，他們提出了一個前所未有的要求，改革君主制。示威青年裡，有的很年輕，許多中學生，還穿着校服。

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一名16歲的示威者表示，他們的政府不聽人們的心聲，藐視人民。讓人難以接受。國王也是如此，拿着泰國的資源在德國揮霍。而泰國經濟下瀉。一國之君住在國外，繼續耗費民眾的稅金。人們不再予以接受。這就是他們所想要告知政府的。

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大學生似乎還沒消氣

泰國當局目前還沒有使用武力，但抗議君主政體是違法的。大學生似乎還沒有消氣，他們呼籲再次集會。今晚的地點是在首都曼谷最繁忙的路口之一。

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