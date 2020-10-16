美國總統選舉隔空互懟 特朗普與拜登均打病毒牌

美國民主黨總統候選人拜登周四抨擊總統特朗普對新冠疫情的應對，兩位候選人取消原定的第二場辯論後，通過電視轉播的市民大會隔空較量，雙方圍繞疫情應對互嗆。

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據路透社報道，美國民主黨總統候選人拜登周四抨擊總統特朗普對新冠疫情的應對，兩位候選人取消原定的第二場辯論後，通過電視轉播的市民大會(town hall)隔空較量。

拜登在費城通過美國廣播公司(ABC)對選民發表講話，矛頭直指特朗普對疫情的處理，抨擊後者淡化疫情的威脅。這次疫情已造成逾21.6萬美國人死亡。拜登指控特朗普說，“他說他沒有告訴任何人，因為擔心造成美國人恐慌，”拜登表示，“美國人沒有恐慌，他自己感到恐慌。”

特朗普為自己應對疫情的舉措與個人行為提出辯護，包括在白宮玫瑰花園舉辦了一項沒幾個人戴口罩或保持社交距離的活動，最後導致許多與會者染疫。據特朗普說，“嘿，我是總統，我必須看到大家，我不能窩在地下室，”特朗普在NBC轉播於邁阿密舉行的一項戶外活動中表示，暗批拜登在疫情加劇期間有幾個月沒參加競選行程。

他沒有回答關於感染病毒之前最後一次測試結果為陰性是什麼時候，只說他記不清楚了。

據路透社說，黃金時段的分屏直播讓人們明顯感受到，在新冠疫情造成包括總統在內近800萬美國人感染的情況下，今年總統大選有多麼的不同尋常。美國11月3日將舉行大選，已有數百萬人提前投票。

特朗普在兩周前那場一團糟的辯論中頻頻打斷拜登的發言，這一次他也沒什麼興趣改變他咄咄逼人的態度，經常嗆聲主持人Samantha Guthrie。特朗普表示，他聽到的口罩功效的說法並不相同，儘管他自己政府的公共衛生專家已經表示，佩戴口罩是阻止病毒傳播的關鍵。

特朗普還迴避有關紐約時報調查他20年來報稅的問題，拒絕公開有關情況，儘管數十年來總統候選人都有這麼做的先例。據路透社，他似乎確認了該報的報導，即他有約4億美元的個人擔保貸款，辯稱這個數字和他的財富相比簡直“微不足道”。他也沒有否認紐約時報有關他入主白宮第一年僅繳納750美元聯邦所得稅的報導，不過他有一次提到報紙上的數字“不對”。