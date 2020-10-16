英歐談判脫歐自由貿易時 蘇格蘭民調曝多數想脫英

英國與歐洲聯盟艱難談判脫歐後自由貿易協議之時，一項民調顯示，超過以往歷次相同民意調查的結果，更多的蘇格蘭人贊成脫離英國。蘇格蘭現當局去年底正式提出請求，要求倫敦當局將權力下放給蘇格蘭議會，讓蘇格蘭能合法舉行公投，但英相約翰遜（Boris Johnson）已再三排除讓蘇格蘭再度舉行獨立公投的可能性。

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據法新社消息，民調指58%受訪者贊成蘇格蘭脫英，創歷史新高。蘇格蘭曾於2014年舉辦獨立公投，當時有55%選民贊成續留英國、45%支持獨立。

根據英國市調組織易普索莫里（Ipsos Mori）公布的民調，有58%受訪者支持蘇格蘭脫離英國獨立，創下歷史新高。

這項在10月2日至9日進行、針對蘇格蘭1045名16歲以上成年人所做的調查發現，扣除尚未決定的選民後，僅42%願續留聯合王國。星期四公布的這項民調結果反映，由蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）領軍的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）獲得民眾鼎力支持；施特金對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情處理得當，支持度大幅提升。該民調結果顯示，約有72%蘇格蘭人滿意施特金的施政與領導。

法新社說，施特金承諾要在明年5月議會選舉前，為蘇格蘭二度獨立公投（indyref2）設定條件與時間表。根據現行憲法慣例，蘇格蘭二度公投須獲英國政府同意。施特金去年底正式提出請求，要求倫敦當局將權力下放給蘇格蘭議會，讓蘇格蘭能合法舉行公投，但英相約翰遜（Boris Johnson）已再三排除讓蘇格蘭再度舉行獨立公投的可能性。