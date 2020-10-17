全球疫苗戰 中俄搶灘 西方謹慎

美國和歐洲在等待新冠疫苗大規模臨床試驗結果然後再進行部署之際，其他一些國家則在以更快的速度推進，已開始將中國和俄羅斯的實驗性候選疫苗投入緊急使用。中國正在擴大其新冠疫苗在臨床試驗之外的使用，國藥集團向即將出國留學的學生提供試驗性疫苗。俄羅斯批准了第二種新冠病毒疫苗，並表示即將推出第三種疫苗，此時莫斯科正試圖將自己確立為結束冠狀病毒大流行的全球競賽中的主要參與者。

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據華爾街日報今天報道說，西方謹慎推進新冠疫苗試驗之際，中俄迅速擴大緊急使用範圍。

美國和歐洲還在等待新冠疫苗大規模臨床試驗結果然後再進行部署之際，其他一些國家則在以更快的速度推進，已開始將中國和俄羅斯的實驗性候選疫苗投入緊急使用，以期阻止全球感染人數上升的趨勢。

過去一個月，阿聯酋已經在向數千名醫務工作者、教師、機場工作人員和政府官員提供一款中國疫苗，這是在中國以外規模最大的緊急使用計畫。印尼一名高級衛生官員表示，印尼計畫最早在下個月啟動類似的緊急接種計畫，涉及三種中國新冠疫苗。

俄羅斯在8月份批准為前線人員接種俄產新冠疫苗Sputnik V之後，周三又批准了第二種疫苗的緊急使用，俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)表示，將加大這兩種疫苗的生產。中國已經在國內為數十萬民眾接種了疫苗，將實驗性疫苗的接種範圍擴大到臨床試驗之外，包括學生、外交人員和其他出國旅行的人員。

據該報道說，西方制藥商的新冠肺炎疫苗尚在研發當中，富裕國家已開始出資訂貨。相比之下，貧窮國家獲得疫苗的途徑就十分有限，於是中國與俄羅斯將其快速研發、尚未完成臨床試驗的疫苗提供給這些國家，以期獲得更廣的試驗結果、更好的國際形象，以及金融與政治槓桿。

據該報道，中國公司向出國留學生免費提供試驗性新冠疫苗。中國正在擴大其新冠疫苗在臨床試驗之外的使用，國藥集團向即將出國留學的學生提供試驗性疫苗。

華爾街日報說，西方專家說，中國行動太快，有可能危及公眾健康。

中國正在擴大其新冠疫苗在臨床試驗之外的使用，一家國有公司向即將出國留學的學生提供這種疫苗。當下，中國官員們正在積極行動，增強公眾對國產疫苗的信心。

該報道說，中國醫藥集團有限公司(Sinopharm, 簡稱：國藥集團)旗下中國生物技術股份有限公司(China National Biotech Group)正在開發兩種新冠疫苗。據公司網站和申請注射疫苗的學生透露，國藥集團正在向計畫出國留學的中國學生免費提供其疫苗。

此舉似乎表明，該公司正利用緊急使用授權在臨床試驗以外向數十萬人提供疫苗。

中國生物技術股份有限公司董事長楊曉明8月份曾對官方媒體表示，疫苗的安全性有很好的保證。他是最近幾個月里公開宣稱自己已經接種疫苗的中國官員之一，其他接種者還包括中國疾病預防控制中心生物安全首席專家武桂珍和疾控中心主任高福。

據該報，俄羅斯批准了第二種新冠病毒疫苗，並表示即將推出第三種疫苗，此時莫斯科正試圖將自己確立為結束冠狀病毒大流行的全球競賽中的主要參與者。

據俄羅斯總統普京周三表示，由俄羅斯國家病毒學與生物技術研究中心(Vector State Virology and Biotechnology Center)開發的一種疫苗已獲得監管部門的批准。該研究中心是一個前蘇聯生物武器研究實驗室。俄羅斯官員表示，第三種疫苗可能會在12月獲得批准。

俄羅斯在8月份成為第一個批准新冠病毒疫苗的國家，儘管科學家和西方政界人士對其開發速度持懷疑態度。這款名為Sputnik V的疫苗在只對76名受試者進行測試後，獲得了有條件的緊急批准。