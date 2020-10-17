推特臉書屏蔽拜登家族涉腐爭議報道引國會震怒 推特道歉 大選走向受影響否未知

距離大選不到三個星期的時間，美國政壇插曲不斷。美國社交媒體巨頭推特和臉書本周稍早接連屏蔽兩篇《紐約郵報》有關民主黨總統候選人拜登兒子亨特.拜登（Hunter Biden）貪污醜聞報道的做法引爆國會共和黨人群起反彈。國會參議院共和黨已下令，將對這兩大社交媒體公司的首席執行官發出傳票，要求他們出席聽證會回答議員質詢。

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據美國之音今天報道稱，美社媒屏蔽拜登爭議報道，國會共和黨議員震怒譴責。

星期三（10月14日），默多克旗下平面媒體《紐約郵報》刊發一篇報道，暗示拜登父子與烏克蘭能源公司有不正當關係。該報道將相關電郵記錄公開在文章中，不過，臉書和推特不約而同的將相關新聞鏈接封鎖。

當天，多位共和黨議員透過推特發文和發表正式聲明的方式譴責臉書和推特的決定。來自密蘇里州共和黨聯邦參議員霍利（Sen. Josh Hawley, R-MO）星期三連發三條新聞稿和至少二十條推文譴責推特和臉書，並指責他們是“美國史上最強大有力的壟斷”。霍利還致函聯邦選舉委員會，要求調查臉書和推特為拜登競選而協調出的干預行為是否違反了競選資金或其它選舉法。

據該報道，《紐約郵報》的消息源自於去年亨特.拜登筆電故障送修而讓敏感信息曝光。對於《紐約郵報》的報道，拜登競選陣營已表示否認，但並未多做說明。包括多家美國媒體在內的許多人也對《紐約郵報》的消息來源提出質疑。據霍利向對消息來源表示懷疑的媒體喊話，“如果你有證據能說明那些電郵是假的，請務必把它播放出來。”

緊接着，《紐約郵報》星期四再加碼刊出亨特.拜登與中國企業貿易往來互動的調查報道。這篇文章的分享鏈接同樣遭到臉書和推特的屏蔽，愈來愈多網友發現無法轉發有關內容。

國會共和黨人原本的不滿瞬間全面升級，要求傳喚臉書和推特首席執行官出席作證進行說明的呼聲高漲。多位國會共和黨人紛紛痛批臉書和推特的做法是在進行言論審查，並指控在距離大選不到20天的時間，這是在“干預選舉”。

據該報道，國會民主黨人則為臉書和推特的決定緩頰，並對《紐約郵報》文章的消息來源持懷疑態度。“臉書和推特有政策，不能傳播完全不可靠、已被揭穿、來源不可信的內容。他們是在執行他們的內部控管政策，我希望他們在過去四年裡這樣做，”參議院司法委員會民主黨成員庫恩斯（Sen. Chris Coons, D-DE）對媒體說。

參議院司法委員會預計將於下周二（10月20日）對推特首席執行官多西（Jack Dorsey）和臉書首席執行官紮克伯格（Mark Zuckerburg）正式發出傳票，要求他們出席目前訂於星期五（10月23日）的聽證會。

隨着對推特和臉書等美國大型社媒企業的不滿愈來愈高，國會共和黨人開始大力呼籲廢除有“社媒保護傘”稱號的“230條款”。

1996年美國互聯網剛剛興起之時，當時的克林頓政府曾經制定《通訊規範法案》（Communication Decency Act），試圖透過立法來監管網絡內容，特別針對低俗、暴力和色情的內容。不過，法案在隔年被美國最高法院全票通過判處違憲，原因是法案中反低俗條款與美國憲法的保障言論自由的第一修正案相抵觸。

雖然最高法院廢除了《通訊規範法案》的核心內容，但保留了其中的第230條，使得這一條款成為互聯網蓬勃發展時代的一把“保護傘”。

根據第230條款的內容，互聯網社群平台無需為第三方使用者張貼的言論內容負法律責任。但如今更重要且更受爭議的是，該條款也允許互聯網平台基於“善意原因封鎖和屏蔽冒犯性內容”，因此這也成為美國社交媒體平台和網絡論壇的護航利器。

據眾議院共和黨領袖麥卡錫（Rep. Kevin McCarthy, R-CA）星期四發表聲明稱，“大科技公司濫用這些保護，選擇審查有不同政治觀點的美國人。現在是時候廢除第230條款了，並重新開始了。”

美國之音說，對於聯邦通信委員會接下來會如何進一步澄清第230條款內容的解釋範圍，目前尚不得而知。不過，這一決定或許意味着美國社交媒體公司將失去現有的“保護傘”，面臨更多的限制和規範。

在屏蔽《紐約郵報》報道引發國會共和黨人強烈反彈和網絡輿論不斷加劇的情況下，臉書和推特先後做出處置調整。星期五，推特更是直接推翻先前封殺該報道的決定，允許民眾轉發有關亨特.拜登的報道。

此前一天，推特宣布將針對其有關“遭駭內容政策”（Hacked Material Policy）進行調整，稱“推特現在將不再刪除包含或鏈接到被黑客入侵的內容的推文，除非這些推文直接來自於黑客或與他們合作的人。取而代之的是，推特將為這些推文貼上標籤，以提供上下文參考”。

臉書則表示，他們將把《紐約郵報》的報道交由第三方獨立機構進行核查。目前事實核查的工作仍在進行中。在報告出爐之前，臉書表示將限制該篇報道的影響範圍，以減少傳播錯誤信息的可能性。

美國之音說，目前還不清楚臉書和推特如何回應下星期二參議院司法委員會預計將對他們發出的傳票。不過，這兩大社媒龍頭的首席執行官，以及谷歌首席執行官皮查伊（Sundar Pichai）都已同意將以視訊方式出席另一場參議院商業委員會訂於十月底召開的聽證會。